San Giacomo degli Schiavoni, cinghiale carica uno scooter: il centauro finisce in ospedale

Dell’emergenza cinghiali sul territorio molisano di recente sono state promosse nuove prese di posizioni. Sono lontani i giorni di gloria dei due ungulati che avevano preso possesso, si fa per dire, del Parco comunale e della zona di Colle Macchiuzzo.

C’è chi di incontri ravvicinati del terzo tipo farebbe a meno volentieri.

La notte tra sabato e domenica un ragazzo che risiede in Contrada Ponticelli, area cerniera tra San Giacomo degli Schiavoni e Termoli, qualche decina di metri dal santuario della Madonna a Lungo, ha corso un serio rischio. Mentre usciva di casa in sella al suo scooter e appena imboccata la strada che collega Termoli a San Giacomo degli Schiavoni è stato attaccato da un cinghiale di grossa taglia che vedendo la luce del motorino, avvertendo la sensazione di pericolo, ha caricato frontalmente il ciclomotore del malcapitato scooterista. Il ragazzo è stato scaraventato a terra e con due ferite lacero-contuse che sono state medicate al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo con due punti al gomito e 10 al ginocchio.