Petacciato, ladro di Suv inseguito sull’A14

E’ incredibile quanti furti vengono commessi sull’asse adriatica, tra Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Diverse anche le operazioni di Polizia giudiziaria compiute e i ladri assicurati alla giustizia, ma di inseguimenti ce ne sono sempre di più. L’ultimo della serie è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. Agenti in azione sulla carreggiata Sud dell’A14 in territorio molisano. Due pattuglie della Polizia di Vasto Sud hanno recuperato un’auto di grossa cilindrata, un suv Land Rover, nei pressi della Torre di Petacciato. Una macchina evidentemente rubata in Abruzzo e diretta in Puglia. Il conducente, vistosi alle strette, ha abbandonato il veicolo sul ciglio della carreggiata e si è dato alla fuga, a piedi, attraverso la vegetazione e favorito dall’oscurità. Sono in corso le ricerche del ladro fuggiasco. L’episodio è avvenuto poco prima delle 5.