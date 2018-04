Bojano, mamma coraggio esasperata denuncia e fa arrestare il figlio tossico

Madre coraggio denuncia il figlio 23enne tossicodipendente ai carabinieri facendolo arrestare. Da tempo infatti la donna era sottoposta a maltrattamenti, botte e minacce da parte del proprio figlio che le chiedeva continuamente denaro per acquistare droga, e finora non aveva avuto il coraggio di denunciarlo.

La sua vita era diventata un vero e proprio inferno, tutti i giorni veniva terrorizzata e malmenata se non acconsentiva alle continue richieste del figlio disoccupato.

I mesi scorsi, la povera donna, esasperata e non potendo più sopportare quella pesante situazione familiare, si è recata presso la caserma di via Croce chiedendo aiuto ai carabinieri, denunciando i maltrattamenti che da oltre un anno subiva dal ragazzo. I carabinieri del Nucleo operativo, guidati dal capitano Roberta Cozzolino, hanno iniziato un’attività investigativa per dare riscontro ai fatti esposti dalla donna. I militari hanno potuto così accertare che il giovane, assuntore di sostanze stupefacenti, era alla continua ricerca di denaro, con la madre costretta ad assecondare le sue continue richieste per non subire violenza e minacce di morte.

A questo punto, con i concreti riscontri di quanto denunciato, il procuratore della repubblica di Campobasso ha richiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 23enne.

Ieri mattina i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Bojano, dando esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura presso il Tribunale di Campobasso, hanno arrestato il tossicodipendente traducendolo presso il carcere di via Cavour.

Il giovane dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata.

