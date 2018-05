San Polo, tir senza conducente finisce fuori strada: tragedia sfiorata

Sfiorata la tragedia sulla statale 17. L’incidente è accaduto nel primo pomeriggio: erano da poco trascorse le 14.30 quando un Tir attrezzato con cassone frigorifero, alla cui guida c’era un giovane abruzzese, che stava procedendo in direzione Bojano proveniente da Campobasso, in agro di San Polo Matese, si è fermato su una piccola piazzola presente all’altezza della rivendita di attrezzature per la ristorazione D’Angelo e del caseificio Di Pardo.

L’autista, secondo una prima ricostruzione, era sceso per chiedere informazioni, forse dimenticando di inserire il freno a mano. Il pesante automezzo si è messo improvvisamente in movimento (non si esclude il guasto tecnico), facilitato dalla leggera pendenza di quel tratto di strada. Ha preso quindi velocità, attraversando da destra a sinistra la carreggiata, percorrendo circa una quarantina di metri, e dopo aver sfondato un bel tratto di guardrail, è finito con la cabina fuori strada, in una scarpata laterale. Fortunatamente in quel momento sull’arteria non transitavano altri mezzi.

Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia del Reparto radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Bojano per regolare il traffico.

Per recuperare il grosso automezzo è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Campobasso.

