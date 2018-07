Tradito dal nervosismo, pusher incensurato di Bojano arrestato dai carabinieri

Un altro colpo importante alla lotta contro lo spaccio della droga è stato messo a segno lunedì pomeriggio dai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Bojano guidati dal capitano Roberta Cozzolino.

I militari hanno arrestato un spacciatore incensurato in possesso di un certo quantitativo di stupefacenti – cocaina ed eroina-cobret – destinato con molta probabilità al mercato locale.

L’uomo, un molisano 33enne residente a Bojano, senza alcun precedente nel settore, è stato fermato da una pattuglia della volante in servizio di controllo del territorio teso a prevenire i reati in genere. In un primo momento sembrava un semplice controllo, ma all’invito a mostrare i documenti, i carabinieri hanno notato un evidente stato di agitazione nel 33enne, che ha destato subito in loro dei sospetti. Quei semplici sospetti poco dopo hanno avuto conferma, quando nel corso dell’accurata perquisizione gli hanno trovato addosso due involucri avvolti con cellophane bianco trasparente contenenti circa 62 grammi di cocaina; nonché circa 800 euro in contanti di diverso taglio.

Avendo fondati sospetti che il giovane fosse in possesso di altra sostanza stupefacente, i militari, con l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di finanza di Campobasso, si portati presso la sua abitazione, perquisendola. Anche in questo secondo caso i sospetti sono stati confermati. Nell’alloggio del 33enne, infatti, sono stati rinvenuti 18 involucri in cellophane contenenti circa 4 grammi di eroina-cobret, oltre a due bilancini di precisione e altro materiale atto al confezionamento di dosi.

La droga sarà analizzata dal laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando provinciale Carabinieri di Foggia per appurare il numero delle dosi ricavabili dalla quantità di sostanza stupefacente sequestrata.

L’uomo, portato in caserma su disposizione della competente autorità giudiziaria, dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Campobasso, nei suoi confronti pesano le accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Un altro successo operativo nelle attività di contrasto messe in campo dagli uomini dell’Arma di via Croce per reprimere il fenomeno dello spaccio di droga in città che a quanto pare è piuttosto attivo ed esteso.

Il 33enne, tra l’altro, non figurava nella lista delle persone che abitualmente frequentano certi ambienti del giro.

Intanto, il capitano Cozzolino ha intensificato i controlli sul territorio anche in vista dell’agosto che notoriamente a Bojano vede un afflusso di forestieri e turisti notevole.

ppm