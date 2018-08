Aree verdi trasformate in bellissimi giardini, il caso di Santa Maria dei Rivoli di Bojano

L’iniziativa dell’amministrazione comunale di concedere in adozione le aree verdi pubbliche cittadine si è rivelata un’ottima soluzione, non solo perché coinvolge i cittadini e le associazioni nel mantenere in ordine determinate zone dando così un importante aiuto all’ente soprattutto in un momento di grande difficoltà economica come quello che sta attraversando adesso, ma soprattutto responsabilizza gli stessi cittadini a salvaguardare il bene comune.

È il caso del Comitato di quartiere di Santa Maria dei Rivoli che ha ottenuto da Palazzo San Francesco lo spazio verde attrezzato del rione in adozione, disciplinata da una convenzione sottoscritta tra le parti, che sta curando con grande attenzione e passione. I residenti di quella zona Ovest della città hanno completamente trasformato l’area, creando con aiuole, fiori, vasi, piante varie, erbetta ben curata, con panche a tavoli, un angolo davvero delizioso dove poter trascorrere in pieno relax un po’ del proprio tempo libero all’ombra dei maestosi alberi, dialogando con amici oppure dedicandosi alla lettura di giornali o di un buon libro. Un’area piacevole a vedersi diventata un importante punto di riferimento e di aggregazione sociale non solo per gli abitanti del posto, ma anche per tutte le persone che si recano a bere alla vicina fontana dove sgorga acqua freschissima proveniente direttamente dalle viscere della montagna.

La presidente del sodalizio, signora Filomena Tamburri, per pubblicizzare l’adozione e far conoscere a coloro che fruiscono di quell’area che a monte c’è un impegno non indifferente dell’intero quartiere e per mantenere in ordine l’intera area verde, nelle settimane scorse ha chiesto ed ottenuto dalla giunta municipale l’autorizzazione per l’utilizzo del logo per poter apporre lo stemma comunale su alcune tabelle/cartelli di ammonimento da installarsi in loco al fine di prevenire e dissuadere atti vandalici e comportamenti incivili quali l’abbandono di rifiuti e/o di deiezioni canine. Un modo per garantire la pulizia e la salubrità dell’area verde cittadina del quartiere. Tale provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale, in quanto l’installazione dei cartelli è a cura e spese del soggetto adottante.

Un plauso al Comitato di quartiere di Santa Maria dei Rivoli che con il suo impegno e sensibilità dimostra un ammirevole senso di appartenenza al territorio comunale.

E.C.