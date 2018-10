Bojano, rubato il rubinetto della fontana nella piazza di Civita

Nel borgo di Civita Superiore si arriva addirittura a rubare anche il rubinetto della fontana pubblica di piazza San Giovanni vicino al Monumento dell’Emigrante, il cui costo è di pochi euro. A seguito di ciò l’idraulico comunale è stato costretto a chiudere la saracinesca idrica.

È un episodio deprecabile e di gravissima inciviltà. Essendo il borgo medioevale con la sua caratteristica bellezza un luogo molto visitato non solo da turisti molisani ma anche di fuori regione, tra l’altro è stato un romano a segnalarci il fatto oltre all’abbandono generale in atto nella frazione, sarebbe opportuno che il Comune provvedesse ad installare una fontana con lo zampillo in piazza San Giovanni simile a quella presente in largo Belvedere con la speranza che non sia nuovamente oggetto di atti vandalici. Bisogna che tutti i cittadini che hanno il senso di appartenenza e amore per la propria città, vigilino sulla salvaguardia della proprietà comune, arredi pubblici e quant’altro, essendo un dovere civico collaborare tutti insieme per renderla migliore anche perché questi atti teppistici arrecano un danno economico non solo all’Ente municipale ma soprattutto alle tasche degli stessi cittadini contribuenti che saranno chiamati ad un maggior esborso di denaro con il pagamento delle tasse.