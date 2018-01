Omaggio a Pino Daniele, domani a Torella del Sannio la presentazione di “Terra Mia”

Sono trascorsi tre anni dalla morte di Pino Daniele, ma il suo ricordo e soprattutto la sua musica hanno lasciato un segno indelebile non solo nella sua Napoli ma in tutto il Paese. A dicembre la Warner Music ha pubblicato un cofanetto intitolato Quando contenente il meglio del repertorio del cantante partenopeo, pubblicato tra il 1981 e il 1999. Un modo per ricordare il cantautore scomparso a soli 60 anni il 4 gennaio del 2015. Domani Torella Del Sannio ci sarà un evento esclusivo in onore di Pino Daniele: alle ore 17.30 nella sala convegni “Don Antonio Cerrone” di Torella del Sannio sarà presentato il libro “Terra Mia” redatto dagli autori Claudio Poggi e Daniele Sanzone. Promossa dalla Pro Loco “Tre Torri” con il patrocinio del Comune di Torella del Sannio, la manifestazione sarà aperta dal sindaco Antonio Lombardi, seguirà l’intervento di Chiara D’Alessandro, consigliera delegato alla Cultura.

La serata – con il supporto organizzativo di Roberta Nardi – sarà curata dalla cantante molisana Vittoria Iannacone, grazie alla collaborazione con Claudio Poggi, manager di Pino Daniele e storico produttore dell’album di “Terra mia”. Ad essere celebrata in questo evento, insieme alla musica italiana, sarà la cultura. Un connubio che si sostanzierà in una serata suddivisa in due fasi. La prima parte vedrà la presentazione del libro Terra Mia con i due autori Claudio Poggi e Daniele Sanzone, introdotta dalla conduttrice Rai Angela Achilli nonché dal critico d’arte Gennaro Petrecca; moderata dal presentatore e docente Gianluca Gorga con letture dei testi effettuate dagli attori Davide Paganini e Chiara Degani.

La seconda parte della serata – quella conclusiva – sarà una performance musicale dove si esibiranno il cantante degli Sugarfree Alfio Consoli, la cantante Vittoria Iannacone, il musicista Antonio Allegro ed il cantante Marco Santilli.