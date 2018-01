Piano neve a Ripalimosani, informazioni e avvertenze

In vista di una possibile emergenza neve, per evitare qualunque fraintendimento durante eventuali operazioni di sgombero, l’amministrazione comunale di Ripalimosani informa i cittadini sulle eventuali azioni da intraprendere e sui divieti posti in essere per offrire alla popolazione il miglior servizio possibile.

«Il piano neve viene redatto ogni anno e viene approvato in autunno diventando subito operativo. Si compone di due servizi: lo sgombero neve e lo spargimento sale.

I mezzi entrano in funzione non prima che la precipitazione sia tale da renderli utilizzabili.

Lo spargimento del sale avviene (indipendentemente dalla presenza di neve) quando le temperature sono prossime allo zero e prioritariamente sulle strade con potenziali pericoli (elevate pendenze o curve).

Lo sgombero neve rispetta tassativamente diversi passaggi: innanzitutto la pulizia delle strade per chi deve raggiungere ospedali per cure o per operatori sanitari che si devono recare al lavoro, segue la pulizia delle strade principali e di collegamento strategico, poi la pulizia delle strade secondarie e le cosiddette ‘rifiniture’ (apertura accessi, pulizia aree interne con bobcat). Infine si procede con la rimozione neve.

Laddove è possibile si evita l’accumulo di neve davanti agli accessi con lo spartineve, ma laddove c’è alta densità abitativa questa attenzione non è possibile. La neve spostata verrà rimossa dai bobcat solo in fase 4, ossia dopo lo sgombero generale: chi non potrà attendere dovrà provvedere in proprio.

Gli operatori durante il servizio comunale non possono pulire proprietà private: qualora ciò accadesse invitiamo i cittadini a segnalare tutto al Comune, immediatamente e con indicazioni circostanziate.

È vietato lasciare le auto sulla strada durante le nevicate: l’anno scorso le vetture lasciate in maniera sconsiderata lungo via San Rocco hanno creato problemi non solo ai mezzi di sgombero, ma anche all’autoambulanza. Previsti rimozione e denuncia per intralcio a mezzi di soccorso.

Il servizio scuolabus potrà subire variazioni di percorso per garantire l’incolumità degli alunni, alle cui famiglie in tal caso si chiede fattiva collaborazione.

Il servizio di raccolta rifiuti procederà ovviamente con difficoltà: evitare dunque di lasciare rifiuti ingombranti e differibili accanto ai cassonetti.

In caso di forti nevicate o presenza di ghiaccio invitiamo i cittadini a mettersi in circolazione solo se strettamente necessario e opportunamente attrezzati: per le persone che ne hanno bisogno è attivo un servizio di volontariato per l’acquisto di beni primari o di spedizione ricette in farmacia.

In caso di reale necessità comporre 0874.39132 più il 9.

Tutti i cittadini sono invitati a segnalare eventuali disservizi e a collaborare, evitando inutili polemiche che fanno soltanto perdere tempo e lavorare male».