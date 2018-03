Spettacolo teatrale, l’incasso all’orfanotrofio di Cercemaggiore

Giovedì pomeriggio è stato consegnato alle suore dell’istituto Mater Orphanorum di Cercemaggiore l’incasso dello spettacolo teatrale “la Dodda de Crestenella” portato in scena dall’associazione Talenti e artisti molisani lo scorso 14 febbraio al centro sportivo M2 di Campodipietra.

Una raccolta fondi fortemente voluta, che ha visto la sinergia dell’associazione Talenti e artisti molisani presieduta da Michele Falcione e il centro sportivo M2 del presidente Amelia Mascioli.

Il connubio ha consentito un grande successo e la massiccia partecipazione del pubblico, che, nel giorno di San Valentino, si è divertito, facendo al tempo stesso beneficenza in favore dei bambini ospitati presso una struttura che da molti anni è presente sul territorio regionale, con ottime referenze assistenziali. Alla cerimonia hanno partecipato oltre ai presidenti Falcione e Mascioli anche suor Gloria, madre superiora dell’istituto, che ha ringraziato tutti gli artisti e le persone che gratuitamente hanno profuso una grande impegno al fine di realizzare lo spettacolo e, quindi, la raccolta fondi, utile per l’acquisto di giochi e beni di prima necessità in favore dei minori ospitati nell’istituto.

Il presidente dell’associazione Talenti e artisti molisani, Michele Falcione, ha spiegato che «è sempre fondamentale veicolare il mondo della cultura anche tra i più giovani, sia come parte attiva, come nel caso della commedia portata in scena, dove diversi sono stati gli interpeti in giovane età, sia tra il pubblico, dove è sempre più frequente riscontrare la presenza di adolescenti che si avvicinano al mondo del teatro dialettale; un modo, questo – ancora Falcione -, per allontanare i giovani dalle devianze che nella società attuale spesso portano a situazioni sicuramente non piacevoli».

Il presidente del centro sportivo Amelia Mascioli ha ribadito che «la struttura dell’M2 è sempre stata disponibile per eventi che hanno scopi benefici e che altre iniziative, di simile valenza, verranno realizzate, nel prossimo futuro, nell’impianto di Campodipietra».

Un sentito ringraziamento, da parte degli organizzatori, a tutti coloro che hanno acquistato il tagliando di ingresso e che hanno sicuramente assistito a una commedia teatrale di buon livello, considerando che gli attori sono tutti amatoriali ma tutti dotati di grande “talento artistico made in Molise”, che evidentemente porta sempre risultati lusinghieri.