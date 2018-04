‘Anziano’ e quasi cieco, amico a 4 zampe cerca una famiglia

Amici umani – come direbbe Edoardo Stoppa – c’è bisogno di voi! Un amico a quattro zampe sta cercando urgentemente casa. Si tratta di un cagnetto di circa 10 chilogrammi, in età avanzata e perlopiù cieco. Il gestore di un canile della provincia di Campobasso ha segnalato il suo arrivo ieri mattina. È assolutamente necessario tirare fuori dalla struttura questo povero ‘nonnino’.

Non è un cucciolo ma necessita ugualmente di affetto e cure per passare in tranquillità gli ultimi anni della sua vita. Qualche carezza, cibo e qualcuno che lo faccia sentire parte di una famiglia, è tutto ciò di cui ha bisogno. Dai suoi occhi traspare tutta la solitudine e la sofferenza che sta vivendo.

Tutto ciò che desidera è una persona generosa, dal cuore grande, pronta a dargli un po’ di affetto.

Chiunque abbia voglia (e intenzioni serie) di prendersi cura di questo dolce vecchietto può contattare Gigliola Rossi al 3939122556. Se non dovesse rispondere è possibile inviare allo stesso numero un sms anche su whatsapp e sarete richiamati.