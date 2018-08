Violento frontale al bivio di Matrice, centauro di 31anni in Rianimazione

La moto ridotta ad un groviglio di lamiere, praticamente irriconoscibile, l’auto distrutta nella parte anteriore. Qualche metro più in la un centauro accasciato al suolo. È la drammatica scena che si sono trovati davanti i soccorritori del 118 giovedì sera, intorno alle 22, all’altezza del bivio di Matrice. Lungo la strada, per altro sprovvista dell’illuminazione, che dalla zona industriale di Campobasso conduce al piccolo comune, è avvenuto il violento impatto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un 31enne di Cercemaggiore, che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli in codice rosso. Il giovane ha riportato un grave politrauma e nella notte è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. È ricoverato nel reparto di Rianimazione e la prognosi è riservata. Le sue condizioni sono molto serie ma stabili: i medici non si sbilanciano ma non sembra essere in pericolo di vita.

Decisamente meno gravi le condizioni del conducente dell’auto che ha riportato alcune contusioni e un forte shock per il violento impatto. Spetterà ai Carabinieri di Montagano, giunti sul posto insieme ad una squadra dei Vigili del fuoco, ricostruire l’esatta dinamica del sinistro avvenuto in un tratto si strada dove la scarsa illuminazione e la presenza di molte immissioni aumentano il rischio di incidenti.