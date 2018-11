Campochiaro, auto contro pullman carico di studenti sulla statale 17: grave un uomo di 73 anni

Uno spaventoso incidente stradale è avvenuto ieri mattina, intorno alle ore 8, all’altezza del bivio per Campochiaro, con diversi feriti, di cui uno in modo particolarmente grave.

Un impatto terribile tra un’auto e un pullman carico di studenti. In un primo momento, visto che l’utilitaria, una Citroen C3, era ridotta in un ammasso di lamiere, si è pensato subito a un bilancio ben più pesante. Fortunatamente l’airbag a tendina posto sul lato sinistro del guidatore e del passeggero seduto alle sue spalle, dove è avvenuto lo scontro tra i due mezzi, ha scongiurato conseguenze più gravi.

Sull’autovettura c’erano due uomini e due donne, a guidarla A.C., 73enne di Frosolone, il ferito più grave che è nel reparto di rianimazione presso l’ospedale di Campobasso in prognosi riservata. Sono rimasti feriti anche gli altri tre occupanti della Citroen, tutti parenti tra loro, la moglie del conducente, M.V.C., 75enne, A.M., 41enne, e un giovane 21enne, F.M.. Per loro, che hanno riportato politraumi da incidente stradale, la prognosi è di 15 giorni.

Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, secondo una prima ricostruzione, a detta di testimoni, l’autovettura proveniva dalla strada provinciale dove è ubicato il Vivaio regionale, mentre il pullman che trasportava una cinquantina di studenti universitari, proveniente da Campobasso era diretto ad Isernia. Nel violento impatto il bus ha trascinato la Citroen per alcune decine di metri fino all’altra corsia, sul lato sinistro, all’altezza delle isole spartitraffico dell’intersezione del bivio per Campochiaro, dove sono stati abbattuti anche alcuni segnali stradali.

Immediatamente è stato dato l’allarme, sul posto sono intervenuti una pattuglia del Nucleo radiomobile della Compagnia di Bojano e i militari della Stazione di Guardiaregia che hanno portato i primi soccorsi alle persone coinvolte nel sinistro. Per il conducente dell’auto, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, invece, è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Campobasso, che hanno dovuto operare con attrezzature specifiche oleopneumatiche per poterlo liberare velocemente ed affidarlo al personale sanitario.

Per il trasporto dei feriti presso il Pronto soccorso di contrada Tappino sono intervenute due ambulanze del 118, una da Bojano e l’altra da Campobasso.

I passeggeri del pullman, invece, sono rimasti tutti illesi, poco dopo gli studenti sono stati trasbordati su un altro autobus giunto da Campobasso che li ha condotti a destinazione.

Durante i primi rilievi eseguiti dai carabinieri, il traffico è rimasto bloccato nei due sensi di marcia per una decina di minuti, per poi riprendere normalmente. A collaborare per regolare la viabilità è intervenuto anche il maresciallo della Polizia municipale del luogo, Michele Lopa.

Dopo i rilievi l’autovettura e il pullman sono stati posti sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria e portati presso un’officina autorizzata della zona.

Ancora una volta il bivio di Campochiaro, ormai tristemente famoso, è stato teatro di un incidente grave che per una serie di circostanze fortunose non ha avuto tragici sviluppi.

Non va dimenticato che in quel tratto di strada ci sono stati in passato diversi sinistri con morti e feriti rimasti invalidi permanenti. Da anni si parla del progetto di realizzazione di una rotonda presso il bivio di Campochiaro per rendere lo stesso più sicuro, sembra che ci sia anche il relativo finanziamento, ma tutt’oggi i lavori ancora non sono iniziati. Non è dato conoscere il motivo del ritardo.

Intanto gli incidenti, più o meno gravi, in quel punto critico continuano ad accadere con una certa frequenza.

E.C.