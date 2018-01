Ricerca farmacologica, il Molise protagonista nel settore pediatrico

Se il Molise cresce è soprattutto merito delle eccellenze che ne fanno parte. Tali risorse contribuiscono a valorizzare la regione e ad introdurre innovative soluzioni nei più disparati ambiti. Tra queste c’è anche il dottor Ettore Napoleone, pediatra di famiglia dall’esperienza trentennale e medico su base volontaria nel reparto di Pediatria dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Napoleone infatti esercita la sua professione e mette in campo le sue competenze in corsia a seguito dell’accordo stipulato tra Regione e pediatri di famiglia (Fimp-Molise) lo scorso luglio per sopperire alla carenza di specialisti presso la struttura pubblica e per permettere ai pediatri di famiglia di svolgere ore extra in reparto al servizio dei più piccoli.

Napoleone, oltre al lavoro specifico richiesto, segue anche le nascite e il nido nelle strutture di Campobasso, Termoli e Isernia (in quest’ultima sede insieme al pediatra di famiglia venafrano Eugenio De Bella) ma soprattutto si occupa di attività di ricerca sui farmaci a livello internazionale portando in alto la bandiera molisana nell’ambito della comunità scientifica europea.

«I farmaci dati ai bambini nel 50-60% dei casi vengono somministrati in maniera ‘off label’ ossia senza una sperimentazione sull’efficacia degli stessi e sugli effetti collaterali che ne conseguono (Adr)» spiega.

Nel 2001, con la nuova regolamentazione dei farmaci, l’Ema (European medicines agency), insieme alla Comunità Europea, ha messo a punto il nuovo regolamento sulla sperimentazione dei farmaci in pediatria.

Sulla base del regolamento europeo l’Ema ha costituito l’Enpr-Ema (European network of paediatric research at the European medicines agency) riunendo tutte le reti di ricerca pediatrica della Comunità europea, di cui Napoleone fa parte ad personam del Coordinating group.

A passare, nel 2008, sono state solo 18 reti dopo aver superato gli standard di qualità, le considerazioni etiche e i livelli di garanzia scientifici richiesti. Nella rosa dei selezionati c’è anche la rete costituita dal dottor Napoleone, di cui è presidente, ossia la FP-MCRN (Family Pediatricians-Medicines for Children Research Network) che ha sede nella nostra piccola regione, a Campobasso, proprio per volere del pediatra molisano.

Napoleone infatti si porta dietro un ampio bagaglio di esperienza nel settore: ha fatto parte per otto anni del working group pediatrico dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) come unico pediatra di famiglia italiano e per dieci anni ha svolto il compito di responsabile nazionale di tutti i pediatri di famiglia italiani in merito alla sperimentazione e ricerca clinica sui farmaci.

La rete FP-MCRN guidata da Napoleone inoltre fa parte di un’altra ricerca internazionale, l’Encepp Study (European network of centres for pharmacoepidemiology and pharmacovigilance), attraverso la quale vengono portate avanti attività significative nel campo del controllo della sicurezza dei medicinali.

La rete molisana inoltre ha vinto due bandi Aifa in merito a ricerche sull’appropriatezza prescrittiva degli antibiotici in fascia d’età dai 0 ai 2 anni e l’altro sull’appropriatezza prescrittiva dei corticosteroidi inalatori in età pediatrica.

Se gli studi effettuati mantengono standard elevati durante tutto il processo di ricerca basato sui principi di solide metodologie, trasparenza e indipendenza scientifica, viene assegnato il “seal” ossia un sigillo che identifica pubblicamente tali studi e agisce come una forma di ‘marchio di qualità’ che può anche essere riprodotto in pubblicazioni. Sui 419 studi presentati all’Encepp solo 29 hanno ottenuto il seal tra cui due italiani, uno dei quali è proprio lo studio condotto dal pediatra molisano.

«Passione, esperienza, il piacere di aver dato il mio contributo nella ricerca e di lavorare in team: è questo ciò che mi guida nel mio lavoro» ci spiega il pediatra.

Una figura di qualità dunque quella del dottor Napoleone che arricchisce il reparto pediatrico dell’ospedale Cardarelli di Campobasso e che contribuisce a rendere orgogliosa un’intera regione.

