Scuola di Mascione, c’è il bando: 1 milione e 200mila euro per la nuova struttura

È stato pubblicato ieri il bando per la realizzazione della nuova scuola di Mascione che prevede l’abbattimento del vecchio plesso e la costruzione del nuovo edificio in contrada Casale, per un costo di 1 milione e 200mila euro.

Ad annunciare la pubblicazione è stato il sindaco Antonio Battista, nel corso dell’open day della Montini che si è tenuto nei nuovi locali in via Colle delle Api, lì dove la popolazione scolastica sarà trasferita all’inizio della prossima settimana.

«Il bando per la costruzione della nuova scuola di Mascione – il commento del sindaco Battista – è un altro tassello che si aggiunge al lavoro che l’amministrazione di Palazzo San Giorgio, sta portando avanti su Campobasso al fine di rinnovare il patrimonio edilizio scolastico a seguito delle chiusure dei plessi ritenuti pericolosi. Da mesi lavoriamo incessantemente per dare risposte concrete alla cittadinanza.

Abbiamo chiuso 18 scuole e ci siamo adoperati per avere una mappa che descriva in modo chiaro e preciso lo stato di salute degli istituti della città.

È un lavoro che richiede risorse economiche e tante energie, ma ci siamo assunti delle responsabilità e con lo stesso senso di responsabilità le stiamo portando avanti.

Il bando pubblicato è la prova tangibile di quanto la sicurezza dei nostri ragazzi sia in testa alla lista delle priorità di questo Comune e di come l’amministrazione consideri le scuole luoghi di formazione ma anche importanti presidi sociali dei quartieri».