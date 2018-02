Montini di Campobasso, c’è l’ufficialità: da lunedì il trasferimento

L’ufficialità è arrivata ieri: da lunedì 5 febbraio i circa 300 alunni del Montini torneranno a fare lezione di mattina. Il sindaco di Campobasso Antonio Battista ha infatti firmato l’ordinanza per il trasferimento delle attività didattiche dalla Casa della Studente – dove da due mesi i ragazzi sono impegnati nei turni pomeridiani – alla nuova sede di Colle delle Api, affittata dal Comune per i prossimi 4 anni (per un costo complessivo di un milione di euro), in attesa della realizzazione del nuovo polo scolastico del quartiere Cep.

«In due mesi siamo riusciti – il commento del sindaco Battista – a dare una risposta concreta alla popolazione scolastica della Montini che ora porterà avanti in tutta sicurezza, in spazi belli ed adeguati, l’attività formativa a Colle delle Api fino alla realizzazione del nuovo plesso scolastico. Un grazie, per la collaborazione che hanno dimostrato finora, al dirigente scolastico Agata Antonelli, agli insegnanti, ai genitori e soprattutto ai ragazzi che hanno seguito le lezioni nel pomeriggio. Un grazie anche alla struttura comunale che ha portato avanti con rapidità ed efficienza l’iter che ci ha permesso di aprire la nuova scuola».

E in previsione del trasferimento nella nuova sede di via Giovannitti, Comune e Seac hanno anche predisposto la modifica delle corse degli autobus per permettere a tutti gli studenti di raggiungere la scuola. Da lunedì quindi cambieranno orari e percorsi di alcuni autobus: le corse di contrada Calvario, Mascione, Cacciapesci. Insomma, tutte le corse che prima raggiungevano l’istituto di via Scarano saranno ‘dirottate’ nella zona industriale. Inoltre, fa sapere l’assessore alla Mobilità di Palazzo San Giorgio Francesco De Bernardo, «i ragazzi fino a novembre raggiungevano la scuola a piedi potranno prendere l’autobus – l’Uno Nero – alla fermata di via XXIV Maggio, davanti al Parco della Memoria».

Previste modifiche anche alla fermata della zone industriale: «L’autobus si fermerà sul lato di via Giovannitti dove sorge la scuola, in modo che i ragazzi non dovranno attraversare la strada in una zona molto trafficati e pericolosa.. Ringrazio la Seac per la disponibilità dimostrata – ha concluso De Bernardo – e per la celerità con cui ha predisposto il nuovo piano».