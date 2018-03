A Campobasso apre un nuovo “Riciclia Point”, guadagnare rispettando l’ambiente

Apre il sesto “Riciclia Point” in Molise. L’ecocompattatore che rilascia buoni sconto per fare la spesa in cambio di bottiglie in plastica, flaconi e lattine, sarà inaugurato sabato alle 10 al supermercato Sigma in via Nina Guerrizia, a Campobasso.

A oggi con i Riciclia Point già installati nel 2017 in provincia di Campobasso sono stati raccolti e avviati al riciclo oltre 600mila pezzi: un grande risultato per la tutela ambientale, oltre che in termini di risparmio per le famiglie.

Come funziona: ad ogni inserimento di bottiglie in PET, flaconi in HDPE (detersivi, shampoo, eccetera) e lattine in alluminio l’ecocompattatore rilascia all’utente un scontrino sul quale sono indicati i punti ambiente validi come buono sconto per fare la spesa al supermercato.

È anche possibile utilizzare la propria tessera sanitaria come contatore personale per accumulare e memorizzare i punti ambiente al fine di stampare lo scontrino in un secondo momento.

Attenzione: non devono essere conferiti nella macchina “mangia-bottiglie”: bottiglie in vetro, scatole di pelati o conserve, scatolame (cibo per animali), tetrapak.

Sconto sulla spesa. Ogni 20 pezzi (tra bottiglie, flaconi o lattine) inseriti nell’ecocompattatore Riciclia si ha diritto a 60 centesimi di sconto su una spesa minima di 20 euro da effettuare presso il supermercato Sigma in via Nina Guerrizia a Campobasso.

Legambiente Molise. «Con la diffusione dei Riciclia Point nelle nostre città l’economia circolare sta finalmente prendendo piede – commenta Manuela Cardarelli, presidente di Legambiente Molise – Si tratta di un modo intelligente per incamminarci davvero verso una maggiore consapevolezza delle persone nei confronti di temi fondamentali come il riciclo della plastica, e il riuso dei materiali».

Dove sono i Riciclia point. Al centro commerciale Centro del Molise in via Colle delle Api 44 (due ecocompattatori operativi), al supermercato Gran Risparmio Duelle, in viale XXIV Maggio, al Minimarket Luisi in via Roma 1 a Mirabello Sannitico, autolavaggio Cleancar (Tangenziale Est – Km 0+870).

I vantaggi: L’iniziativa, volta a tutelare l’ambiente, porta vantaggi a tutta la comunità: alle famiglie che risparmiano sulla spesa, al Comune che potrà aumentare le percentuali di raccolta differenziata, alle attività commerciali del territorio che fidelizzano i clienti con promozioni green.