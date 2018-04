Finanziata la Zona franca urbana di Campobasso

Finanziata la Zona franca urbana (Zfu) di Campobasso. Appuntamento il 24 aprile alle ore 15 presso la sala consiliare di Palazzo San Giorgio per la giornata informativa. Giornata organizzata dall’assessore all’Urbanistica del Comune di Campobasso Bibiana Chierchia in collaborazione con l’Anci Ifel e con il Ministero dello Sviluppo economico.

L’iter, sebbene già iniziato nel 2009, ha avuto un momento di svolta il 6 ottobre 2017 quando è stato pubblicato il decreto interministeriale Mise-Mef che dà attuazione al finanziamento di 10 Zone Franche Urbane, ricadenti in 11 Comuni italiani. Tra queste, la Zfu del Comune di Campobasso.

Con la pubblicazione del D.M. 6 ottobre 2017 è stata avviata la procedura attuativa vera e propria, gestita direttamente dalla Direzione incentivi alle imprese del Ministero per lo Sviluppo economico che è proseguita con la pubblicazione (con decreto direttoriale) il 9 aprile scorso della circolare applicativa sulla Zfu che specifica il funzionamento dell’agevolazione, ossia requisiti di accesso e modalità e tempi di presentazione delle domande di agevolazione.

Le suddette domande possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 4 maggio 2018 e sino alle ore 12:00 del 23 maggio 2018.

In occasione dell’apertura del termine per la presentazione delle domande, per una dettagliata informativa tecnica sull’accesso alle risorse finanziarie a disposizione per aziende e professionisti che operino o intendano insediarsi nella Zfu di Campobasso, il Comune, in collaborazione con Ifel-Anci e con la Direzione generale Incentivi alle imprese del Mise, organizza un incontro tecnico dedicato.

Durante l’incontro, gli esperti del Mise e di Invitalia spiegheranno il funzionamento dello strumento e illustreranno come e quando i potenziali beneficiari potranno accedere all’agevolazione.

Vista l’importanza degli argomenti in discussione, confidiamo nella più ampia partecipazione possibile, per cogliere al meglio le opportunità offerte al nostro tessuto imprenditoriale dallo strumento Zfu.

Il programma prevede i seguenti appuntamenti: alle ore 14:45 la registrazione dei partecipanti, alle ore 15 i saluti istituzionali e alle 15:15 l’apertura dei lavori.

Introduzione a cura di Francesco Monaco, responsabile Area politiche di coesione Anci e Dipartimento fondi europei e investimenti territoriali Ifel su “Dimensione territoriale degli investimenti per lo sviluppo locale”.

Interverrà all’incontro Alessandra De Angelis, di Direzione X, con “Interventi per il sostegno all’internazionalizzazione e all’innovazione delle imprese e per lo sviluppo di aree urbane” (Mise) e relazione tecnica “Inquadramento tecnico normativo delle agevolazioni fiscali e contributive in favore delle micro e piccole imprese localizzate in ZFU” e Fabio Pagliarini di Invitalia, sulle “Modalità di presentazione della domanda di agevolazione”.

Seguiranno alle ore 16:15 quesiti e dibattito e alle ore 17:30 la chiusura dei lavori.