Campobasso, gioca ‘tre numeri al Lotto’ e vince più di 109mila euro

Si è recato nella sua ricevitoria di fiducia, la storica Tabaccheria di Piera Maria Cianciosi in via Mazzini, nei pressi del passaggio a livello. Ad accoglierlo, come sempre, lo staff dell’attività.

Ha deciso poi di tentare la fortuna, senza sapere che da lì a poco la dea bendata avrebbe deciso di ‘baciarlo’ premiandolo con una vincita esorbitante: è così che ha avuto inizio la più bella giornata della vita di un cittadino campobassano.

Nell’estrazione di giovedì scorso infatti il “Gioco del Lotto” ha distribuito premi in tutta Italia ed in particolare nella nostra regione dove il fortunato giocatore si è aggiudicato il premio di 118.750 euro, per una vincita lorda di 109.250 euro.

Il giocatore ha scelto la Ruota nazionale centrando 3 ambi e 1 terno con i numeri 3, 6 e 18. È stato quindi in grado di vincere su ben 4 sorti grazie ad una indovinata ripartizione della propria giocata.

La sua identità al momento è ‘top secret’ ma l’affezionato cliente ha deciso di condividere la notizia con i titolari della tabaccheria.

«Siamo entusiasti e felici per lui perché è una persona che si merita questa vincita. Anche per noi è motivo di orgoglio perché non era mai stata vinta una cifra così alta nel nostro tabacchino. Sperando di avergli portato un po’ di fortuna, gli auguriamo il meglio. Complimenti di cuore da parte di tutto lo staff».

Chissà se il giocatore deciderà, come spesso capita in questi casi, di ‘condividere’ con i proprietari dell’attività un po’ della sua fortuna.

Fatto sta che questo tipo di vincite aiutano ad affrontare con un pizzico di tranquillità in più la vita di tutti i giorni. Cosa che è accaduta a molti altri fortunati giocatori.

Il Gioco del Lotto infatti ha premiato tutta l’Italia: con l’estrazione del 19 aprile 2018 sono state distribuite vincite per oltre 5 milioni e 133 mila euro su tutto il territorio nazionale.

Certo è bene ricordare che bisogna giocare sempre e comunque responsabilmente e che i soldi non fanno la felicità. Ma 109.250 euro in più sul proprio conto la vita la cambiano eccome.

SL