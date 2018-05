Corpus Domini a Campobasso, ‘doppio’ artista o concertone: lunedì si chiude il cerchio

Ore frenetiche a Palazzo San Giorgio dove la giunta – orfana dell’assessore alla Cultura dimessa lunedì – sta lavorando per chiudere il cerchio sul cartellone del Corpus Domini. Le riunioni si susseguono a cadenza giornaliera – ieri sera l’ennesimo incontro – ma di ufficiale c’è ancora ben poco. Sul tavolo diverse ipotesi.

Scendono le quotazione del ‘doppio’ concerto, uno dedicato ad un target più giovane il sabato sera, l’atro, quello tradizionale della domenica, in grado di attirare una maggiore fetta di pubblico.

L’amministrazione potrebbe infatti virare su un unico artista che metta d’accordo tutti, e ‘lasciare’ ai giovani la serata dedicata alla band emergenti molisane, al momento il solo evento confermato. Nei corridoi di Palazzo San Giorgio ‘girano’ in nomi di Ron, Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri. Meno probabile la scelta di Paola Turci (‘pallino’ dell’ex assessore de Capoa), mentre restano in pole Arisa e Noemi.

Per l’eventuale concerto del sabato sera la pista dei The Kolors è la più praticabile, perché compatibile con le risorse a disposizione. Inavvicinabili i cachet di Clementino ed Emis Killa, mentre Ultimo, la rivelazione di Sanremo Giovani, sembra non mettere d’accordo tutte le anime della maggioranza. Insomma, al momento l’unica certezza resta la location delle tre serate in piazza della Repubblica.

Lunedì l’amministrazione dovrebbe trovare la quadra e ufficializzare l’intero cartellone degli eventi, compreso l’artista che calcherà il palco del ‘concertone’.