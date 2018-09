Campobassana invalida e senza reddito, si fa avanti un benefattore

Una storia che è arrivata dritta al cuore dei cittadini quella di Loredana De Vivo, 47enne di Campobasso di cui si è occupata Primo Piano Molise domenica scorsa.

Loredana si è rivolta alla nostra redazione alcuni giorni fa per lanciare un appello alle istituzioni e a chiunque avesse avuto voglia di aiutarla a risolvere la sua drammatica situazione. La 47enne infatti è vedova disoccupata e con un’invalidità del 60% a causa di un’artrite reumatoide.

Vive con 142 euro di reddito di inclusione e, come se non bastasse, nell’alloggio popolare in cui vive con sua figlia, da alcuni giorni, a causa di un debito accumulato, il gestore del servizio le aveva interrotto l’erogazione di energia elettrica.

Fortunatamente dopo l’appello di Loredana la macchina della solidarietà si è subito messa in moto: il giorno dopo, infatti, qualcuno si è fatto avanti per aiutarla a cancellare il suo debito.

Il benefattore, che ha deciso di rimanere anonimo – il ché la dice lunga sul suo grande cuore e sull’umiltà del suo gesto – ha consegnato a Loredana del denaro per rimettersi in pari con il debito accumulato con l’Enel.

«Ci tengo a ringraziare questa persona per il bellissimo gesto, spontaneo e disinteressato, compiuto nei miei confronti.

Visto che non vuole che gli altri sappiano chi è, non farò il suo nome ma deve sapere che ciò che ha fatto per me e mia figlia conta moltissimo e che per questo gli sarò per sempre grata».