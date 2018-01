A Fornelli nasce una struttura innovativa che assiste anziani e non vedenti

Una struttura in grado di accogliere e assistere le persone anziane, ma anche chi vive una situazione di minoranza visiva: messi a punto gli ultimi dettagli sarà operativa a partire da prossimo 1 marzo “Villa Paradiso delle Mainarde”, realizzata in contrada Castelcervaro a Fornelli.

Personale specializzato accoglierà gli ospiti in una struttura protetta, fornendo loro assistenza continua. La ‘villa’ è situata ai piedi della catena montuosa ‘Mainarde’, immersa nel verde. La struttura di Castelcervaro dispone di 14 posti letto, tra camere singole e doppie e tutte rispondenti ai criteri guida del comfort e della qualità.

Non soltanto. È priva di barriere architettoniche al fine di consentire la massima mobilità degli utenti disabili e non, con spazi comuni per socializzare e intrattenersi con i familiari e i visitatori.

All’esterno vi è un giardino per grantire il contatto con la natura e con l’esterno agli ospiti. Inoltre offre una vasta gamma di servizi che permette di assicurare agli utenti un’assistenza completa: accoglienza certo, ma anche servizio mensa, assistenza e guida all’autonomia, laboratori di tiflologia applicata e laboratori di art-counseling.

Una struttura unica nel centro Italia per i servizi offerte a chi ha problemi di minorazione visiva. E che può contare su un personale altamente specializzato. Per il raggiungimento delle finalità e l’organizzazione delle attività, Villa Paradiso delle Mainarde dispone, oltre al direttore (responsabile della gestione e del monitoraggio delle attività della casa di riposo) anche di un qualificato staff composto di diverse figure professionali. La struttura può infatti contare su tiflology assistant per la cura e l’assistenza ( 24 ore al giorno) dell’utente, personale di cucina, personale per il servizio di pulizia degli ambienti, operatori socio sanitari e operatori sociassistenziali.

Obiettivo dello staff, ognuno per le sue competenze, è quello di garantire la piena o parziale autonomia personale dell’utente; dunque, di mantenere l’efficienza e le principali capacità fisico – intellettive acquisite nell’arco della vita.

Aperte intanto le iscrizioni per le persone che vogliono diventare ospiti della struttura, inaugurata lo scorso mese di maggio alla presenza di numerose autorità politiche, militari e religiose. Pe informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria di ‘Villa Paradiso delle Mainarde’.