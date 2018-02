Canili e polemiche, il sindaco di Roccasicura: «La nostra struttura è eccellente»

Polemiche sui canili, Roccasicura si tira fuori e rivendica lo stato d’eccellenza della propria struttura. Nelle ultime ore un parlamentare uscente dei 5 Stelle ha diffuso quella che per il sindaco Fabio Milano è una cosiddetta ‘fake news’ proprio in merito alle condizioni del centro attivo da oltre dieci anni a Roccasicura. L’onorevole Paolo Bernini ha diramato un comunicato stampa asserendo che le gabbie non sarebbero a norma e che addirittura ci sarebbe un pericolo di patologie infettive a causa del’impianto di scolo che sarebbe in comune con la zona rifugio e l’area sanitaria.

«Nulla di più falso», ha dichiarato a Primo Piano Molise il primo cittadino di Roccasicura che, avendo appreso il contenuto della nota firmata dal parlamentare Paolo Bernini, ha inteso rispedire al mittente ogni accusa.

«Il canile di Roccasicura è uno dei più efficienti d’Italia – le parole del sindaco -. Dispiace vedere come delle persone accecate dalla propaganda elettorale arrivino a travisare i fatti e a riferire circostanze che non hanno alcun fondamento di realtà. La cosa più grave è che queste esternazioni vengono fatte da parlamentari della Repubblica. Sono pronto a ravvisare la bontà del canile di Roccasicura anche immediatamente, alla presenza di televisioni e di qualsiasi organo di stampa. Non c’è un solo cane che non goda di ottima salute».

All’interno della struttura trovano ospitalità circa 200 cani e, a detta del primo cittadino e della persona che si occupa della gestione, non è mai stata registrata una sola infezione tra gli animali.

«Il canile rispetta pienamente le norme – ha proseguito Milano -. Ha il certificato Iso 9001, quindi rispetta i criteri di efficienza e organizzazione dettati dalla legge e la ditta che se ne occupa è anche in possesso del certificato 14001, in materia di rispetto dell’ambiente. Questo è il segno che ci sono le migliori certificazioni rilasciate da parte di chi è esperto nel settore».

Non solo. Sempre sula base dei dati acquisiti dall’amministrazione comunale, quello di Roccasicura risulta uno dei canili con il più alto tassodi adozioni.

«Tra la società che lo gestisce, la Siac, e le associazioni animaliste è in essere infatti un ottimo rapporto di collaborazione – ha concluso il primo cittadino -, tant’è che ogni anno vengono dati in affidamento centinaia di cani. Questo è un canile all’avanguardia, tra i migliori del Paese».

Il parlamentare che si occupa di temi animalisti ha poi preannunciato che si rivolgerà alla magistratura per verificare le condizioni della struttura e ha paventato denunce nei confronti dei responsabili e verso coloro che hanno il compito di controllare che tutte le normative, nonché il benessere animale, siano rispettate.

«Tutto ciò – ha detto ancora il primo cittadino – senza che nemmeno l’onorevole in questione sia entrato nel centro. «Da quello che ho saputo dal responsabile, questa persona si è presentata l’altro giorno ma non ha varcato i cancelli del canile. Quindi è necessario chiarire questa storia».

VC