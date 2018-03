Castelpetroso, il Centro Mességué raddoppia l’offerta: nuova area relax

Nella giornata di oggi La Fonte del benessere Centro Mességué riapre i battenti. E lo fa in grande stile, ampliando l’offerta per la clientela, per chi, al riparo dai ritmi frenetici e dal caos quotidiano, decide di immergersi in un’atmosfera unica, caratterizzata da luci, colori, suoni e profumi in un ambiente magico: da sogno.

La novità del 2018 è rappresentata da una nuova struttura, una panoramica area relax tra le più suggestive del centro sud con una biosauna aromatica che può ospitare fino a 15 persone, lettini matrimoniali cromoterapici con luce rilassante e una zona tisane, con tanto di caminetto. Qui il gioco di colori e profumi avvolge il cliente e lo immerge in un ambiente unico e introvabile altrove.

Centocinquanta metri quadrati dedicati al benessere del corpo e della mente, con vista sulla piscina esterna e collegati alla Spa da un ponte interno, in un percorso da sogno dov’è possibile rilassarsi nelle piscine riscaldate, farsi coccolare da idromassaggio, sauna, bagno turco, docce emozionali, vasca cromoterapica e zona relax.

Una struttura super moderna, che impreziosisce il Centro Mességué immerso nella quiete di Castelpetroso, a pochi metri dalla Basilica dell’Addolorata, in un contesto naturale incantevole, in un ambiente esclusivo, insolito, a tratti fiabesco dove è naturale lasciarsi andare e farsi avvolgere dalla magia e dalla forza dell’acqua e della terra, dell’aria e della luce che risplende in ampie vetrate e spazi luminosi.Un unicum per la regione Molise, punto di riferimento a livello italiano, un’oasi di serenità sotto le stelle.