Testamento biologico, il Comune di Vastogirardi batte tutti sul tempo

Il Comune del centro alto molisano è stato tra i primi a livello regionale ad istituire il registro sul testamento biologico. Una decisione approvata in seduta di consiglio comunale e che darà la possibilità ai cittadini di Vastogirardi di scegliere liberamente sulle disposizioni anticipate di trattamento.

«E’ un segno di civiltà e sensibilità verso quei cittadini che vogliono esprimere la loro volontà anticipata su trattamenti sanitari – ha spiegato Lucia Masciotra, vicesindaco di Vastogirardi -. Siamo dei pionieri in Molise. Centri importanti in regione come Isernia, Termoli o Campobasso non sono ancora riusciti a predisporre l’atto per l’istituzione del registro. Di questo va ringraziata in maniera particolare la consigliera Franca Di Tella. Essere tra i primi a fornire questa possibilità ai nostri cittadini ci inorgoglisce e ci sprona a fare sempre di più. E sempre meglio».