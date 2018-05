Risolto il contenzioso al Tar: riprendono i lavori sulla Fresilia

Un intervento atteso da tempo per ripristinare la viabilità e migliorare i collegamenti con le aree interne, garantendo al contempo massima sicurezza agli automobilisti in transito. Ora è ufficiale: potrà finalmente essere aperto il cantiere sulla strada provinciale ‘Fresilia’ , in territorio di Frosolone. Gli interventi che verranno attuati riguarderanno la sistemazione del movimento franoso che ha reso impraticabile l’arteria viaria.

Come è noto, i lavori hanno subito un ritardo della consegna a seguito di un ricorso presentato al Tar Molise da parte di una delle imprese partecipanti che, nei mesi scorsi, hanno partecipato alla gara.

I giudici amministrativi hanno espresso il loro parere, risolvendo di fatto il contenzioso.

E così, da questa mattina, la ditta che si è aggiudicata l’appalto, potrà dare il via alle procedure per la delimitazione dell’area del cantiere e perfezionerà la documentazione tecnico-amministrativa per dare inizio ai lavori.

L’annuncio è stato dato dalla Provincia di Isernia. «Si tratta – hanno ricordato dall’ente di via Berta – del terzo intervento su questa importante arteria di comunicazione tra le aree del Molise interno, il capoluogo di Regione e le principali viabilità nazionali».

Per quel che concerne invece gli interventi sugli altri due lotti già appaltati e in parte eseguiti nello scorso anno , i lavor riprenderanno a breve per la definitiva sistemazione dopo una pausa dovuta al cattivo tempo di queste settimane. I lavori sulla Fresilia sono stati seguiti e monitorati con la massima attenzione sia dalla struttura tecnica che dagli amministratori della Provincia di Isernia, in particolare dal vice presidente Cristofaro Carrino che ha seguito sin dall’inizio l’iter della programmazione con la Regione Molise riguardante la sistemazione del tratto già in uso della Fresilia e dei finanziamenti che afferiscono allo studio di fattibilità tecnico economico sul terzo lotto di ulteriori 400 mila euro. Per il completamento di questo lotto il presidente della giunta regionale Paolo Frattura ha stanziato nell’ambito del Patto per il Sud un ulteriore quota di 40 milioni di euro utili alla ultimazione definitiva dell’arteria stradale che completa il collegamento dalla fondo valle Biferno alle fondo valli Trigno e Verrino.

Dunque possono partire i lavori che consentiranno di completare gli interventi di sistemazione lungo la ‘Fresilia’. Un’arteria considerata strategica per i centri della zona, che da anni aspettano di poter contare sull’importante infrastruttura.