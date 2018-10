Raccolta rifiuti ingombranti a Montaquila, successo per la prima giornata ecologica

Si sono aperte con successo le giornate ecologiche organizzate a Montaquila dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marciano Ricci.

Il Municipio ha voluto fortemente l’iniziativa per raccogliere i rifiuti ingombranti e i beni durevoli, offrendo un servizio in più alla popolazione e, inoltre, facendo in modo di evitare che l’immondizia potesse essere abbandonata in modo illegittimo.

Ieri, quindi, i residenti hanno conferito i rifiuti di cui avevano bisogno di disfarsi presso la costituenda isola ecologica comunale sita in Castelvecchio.

In tanti hanno così aderito all’avviso pubblico bandito dall’ente locale. Ai fini di una corretta organizzazione del servizio, il Comune aveva messo a disposizione dei moduli da scaricare dal sito web dell’ente oppure può da ritirare a mano nelle sedi municipali di Montaquila o Roccaravindola.

Il cittadino interessato ha pertanto compilato il modulo indicando quale tipologia di rifiuti intendeva conferire nell’isola ecologica. Ciò, chiaramente, sarà ripetuto anche per la seconda e la terza giornata in programma per il 17 novembre ed il 15 dicembre, sempre di sabato e sempre con lo stesso orario, ovvero dalle ore 8 alle ore 12. Un’iniziativa all’insegna del servizio al cittadino e della tutela dell’ambiente.