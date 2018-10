Mangia funghi velenosi, anziano di Carpinone ricoverato in Rianimazione

È stato ricoverato nel reparto di Rianimazione del ‘Veneziale’ di Isernia l’anziano di Carpinone che ha accusato un malore dopo aver mangiato funghi raccolti in campagna.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento l’uomo, di 88 anni, ha mangiato dei ‘boletus satanas’ scambiandoli per dei comuni e innocui porcini. Poco dopo ha cominciato a sentirsi male. E con il passare del tempo le sue condizioni sono peggiorate. Per questo i suoi familiari lo hanno accompagnato al Pronto Soccorso del nosocomio pentro, dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso.

I medici hanno capito che poteva trattarsi di una intossicazione da funghi velenosi e per questo ne hanno predisposto il trasferimento in Rianimazione, dove è stato sottoposto alla terapia prevista in questi casi. L’avvelenamento da funghi è stata confermata dal micologo. Le condizioni dell’anziano, stando a quanto si è appreso, sarebbero stazionarie, pur nella loro gravità.