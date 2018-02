Colli a Volturno, Iorio riabbraccia Di Sandro: uniti per le politiche

Mancano ormai meno di due settimane all’appuntamento con le Politiche. Anche in provincia di Isernia continuano a susseguirsi gli incontri con i cittadini degli aspiranti parlamentari, che stanno facendo tappa in tutti i centri del territorio pentro. Ieri sera la sala consiliare di Colli a Volturno ha ospitato Michele Iorio, candidato di ‘Noi con l’Italia’ con la coalizione di centrodestra per un seggio al Senato.

Ad accogliere l’ex presidente della Regione c’era, tra gli altri Filoteo Di Sandro, che con Iorio ha condiviso un lungo percorso politico, sia da alleato che da avversario. Per le elezioni del 4 marzo, l’esponente di ‘Fratelli d’Italia, ha ribadito nell’occasione il suo pieno sostegno alla candidatura dell’ex governatore. «Mi sembra questa l’occasione giusta – ha evidenziato Di Sandro – per sottolineare la mia piena appartenenza al centrodestra. Il mio partito è ‘Fratelli d’Italia’ e il mio impegno è quello di sostenere la coalizione in vista di questo importante appuntamento elettorale che porterà alla scelta del nuovo Parlamento». Presente all’incontro anche il sindaco di Colli Emilio Incollingo insieme agli esponenti della sua ammistrazione.

Iorio ha illustrato ai partecipanti all’incontro il suo programma e le sue idee per il rilancio del territorio e la difesa delle aree interne. Massima attenzione è stata poi rivolta al potenziamento delle infrastrutture e dei traporti per salvare le aree interne dal progressivo spopolamento a cui si sta assistendo anche per colpa, a suo avviso, di una mancata programmazione da parte dell’attuale Governo.