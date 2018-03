Isernia, i Carabinieri chiudono un deposito caseario per carenze igieniche

Tutelare la salute dei cittadini e assicurare, al contempo, il rispetto delle regole. Con questo obiettivo i carabinieri hanno passato al setaccio l’intero territorio della provincia di Isernia. Tante le attività commerciali sottoposte a verifiche da parte dei militari del Nas, entrati in azione insieme ai colleghi dei reparti territorialmente competenti. E proprio al termine di una delle ispezioni, è stata disposta la chiusura dei locali adibiti a deposito di alimenti di un’azienda casearia. Dagli accertamenti effettuati si è infatti scoperto che venivano utilizzati, anche se privi di autorizzazione dell’autorità sanitaria. Non soltanto. Sono infatti state riscontrate anche gravi carenze igieniche e strutturali.

Il blitz messo a segno nelle ultime ore è solo il primo di una serie di ispezioni che continueranno anche nei prossimi giorni e riguarderanno altre tipologie di attività di commercio alimentare. Per questo, il Comando provinciale dell’Arma di Isernia, invita i cittadini a prestare la massima attenzione nei confronti della sicurezza alimentare connessa alla qualità dei prodotti, e formulano alcuni consigli utili per non cadere vittima di frodi alimentari.

I consigli. «Quando andate a fare la spesa – suggeriscono i carabinieri -, leggete con attenzione le etichette dei prodotti da acquistare perché contengono importanti informazioni: in particolare, la data di scadenza e le modalità di conservazione. Gli alimenti prodotti all’estero devono riportare l’etichetta con tutte le indicazioni, anche in italiano; accertatevi che le confezioni e gli imballaggi siano integri. Osservate e fate osservare l’obbligo di utilizzare guanti a perdere nella manipolazione di alimenti non preconfezionati, aperti in banchi per la vendita allo stato sfuso, al fine di evitare possibili contaminazioni batteriche, mostrate cautela di fronte a prodotti che vengono da molto lontano; considerate il rapporto qualità-prezzo». Altro aspetto da non sottovalutare riguarda i costi. «Un prezzo troppo basso – spiegano i militari dell’Arma – potrebbe essere un indice di contraffazione. Tenete presente che le denominazioni d’origine riconosciute dall’Unione europea, come Dop e Igt».

Controlli antiterrorismo. Sono scattati nelle ultime ore i controlli straordinari di sicurezza concordati in sede di Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo. I carabinieri di Isernia hanno eseguito mirati accertamenti su obiettivi sensibili quali strutture ricettive ed esercizi pubblici, in particolare Internet Point, Phone Center, Money Transfer, nonché centri di aggregazione di soggetti potenzialmente contigui all’estremismo islamico. Tali verifiche sono state estese anche ai terminal ferroviari e alle autostazioni del trasporto pubblico urbano ed extraurbano. L’attività di carattere preventivo, ha riguardato prevalentemente le aree esterne al capoluogo “pentro”, dove militari delle Stazioni e dei Nor delle Compagnie Carabinieri territorialmente competenti, in collaborazione con quelli del Nucleo Investigativo e dell’Aliquota dedicata ai reati di terrorismo ed eversione del Nucleo Informativo, hanno eseguito accertamenti su 67 obiettivi ed identificato 190 persone.