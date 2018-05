Tutto da rifare sul crac It Holding: il processo deve ripartire da zero

Era nell’aria da giorni ma nella mattinata di ieri la notizia è stata ufficializzata: il processo sul crac della It Holding ripartirà da zero. Il Csm infatti ha detto ‘no’ alla sospensione dei trasferimenti di Vera Iaselli e Paola Ginesi, che ricoprivano il ruolo di giudici a latere nel collegio presieduto dal presidente del tribunale Enzo Di Giacomo. Le due magistrate non sono più in servizio nel Palazzo di Giustizia pentro e quindi non è possibile un passaggio del testimone con il procedimento in corso. Per evitare che quattro anni di processo andassero in fumo, Di Giacomo aveva chiesto al Consiglio superiore della magistratura di bloccare temporaneamente i trasferimenti. Nel corso dell’udienza svoltasi ieri però il presidente ha reso noto che si ricomincerà tutto da zero e ha poi indicato i nomi dei membri del nuovo collegio. A presiederlo sarà il giudice Nardelli, che a Isernia si occupa anche di cause di lavoro. Di Giacomo ha quindi annunciato che presto verrà stilato il calendario delle udienze. Il pericolo prescrizione incombe e quindi si vuole cercare di dirimere la ‘contesa’ nel più breve tempo possibile, anche per recuperare questi quattro anni che ormai sono andati in archivio. Il primo appuntamento verrà celebrato il prossimo 23 maggio e proprio in quell’occasione si procederà a segnare in agenda le date delle altre udienze che, con ogni probabilità, saranno tre al mese.

Si tratta di un vero e proprio colpo di scena in una vicenda giudiziaria che ha visto la luce nel 2014, due anni dopo il blitz della Guardia di Finanza. Il 9 gennaio del 2012, con l’operazione ‘Alta Moda’, le Fiamme Gialle di Isernia, coordinate dal procuratore capo Paolo Albano, scoprirono un presunto giro di fatture false e di operazioni ambigue che avrebbero fatto parte di un fallimento da 61milioni di euro. «È una delle indagini più importanti e complesse di questa Procura», commentò all’epoca lo stesso Albano.

All’alba di quel giorno venne arrestato Tonino Perna, patron di Ittierre e della It holding, ma nel registro degli indagati finirono pure amministratori e componenti del collegio sindacale. L’imprenditore rimase in carcere per 18 giorni fino a che il Riesame annullò completamente l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il processo è a carico di 10 persone. Oltre a Perna, imputato per bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale, figurano Simone Feig, Maurizio Negro, Alessandro Finizio, Andrè Elvinger, Andrea Manghi, Sergio Lin, Carlo Nicolai, Paolo Giorgio Bassi e Fabio Orlandi.

VC