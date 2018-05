L’Insomnia di Grillo infiamma l’auditorium di Isernia

Niente sold out, ma applausi e risate per Beppe Grillo che, sabato sera ha infiammato la platea dell’auditorium portando a Isernia il suo spettacolo ‘Insomnia’. Atterrato poche ore prima a Fiumicino di ritorno da New York è giunto nel capoluogo pentro nel tardo pomeriggio.

«Non registrate perché appena lo fate e mettete su youtube ho pronta la querela». Questo il suo esordio su un palco dalla scenografia minimale: solo una letto stile militare. Poi ha scherzato sulla differenza tra Isernia e New York e ricordando le origini sannite della città ha detto: «Avete fondato la Lega Italica, la prima quella vera per staccarvi da Roma. E adesso ci siamo anche noi con Roma Ladrona».

«A me questa cittadina fa paura – ha detto ancora -. Sono stordito, mi sento strano, qui fuori era troppo tranquillo. Passare in 24 ore da New York a Isernia. Nessuno ce la può fare».

E nel giorno della riabilitazione di Silvio Berlusconi, non è mancato un riferimento al cavaliere di Arcore. «Ora – ha detto – hanno riabilitato il nano speriamo si faccia campagna elettorale, altrimenti il mio repertorio ne risentirebbe. Non è un problema la sua resurrezione. Tanto lo voterete anche da morto! Ora, però, il badante della nipote di Mubarack è vittima di bullismo da parte di due ragazzi!».

E poi la formazione del nuovo governo, proprio nei giorni ‘caldi delle trattative tra Di Maio e Salvini. «Tutti mi chiedono ‘Ma quando lo fate ‘sto governo?’ – ha detto ancora dal palco dell’auditorium -. Io rispondo: ma è proprio necessario? I mercati stanno migliorando, lo spread è buono, il pil è aumentato dello 0,9… è così importante ‘sto governo?». Poi Grillo ha spiegato che non ha più senso parlare di destra o sinistra poiché dovranno essere i cittadini a decidere ogni cosa come accade in Svizzera. Infine un riferimento al reddito di cittadinanza. «Al centro – ha sottolineato – non deve esserci il mondo del lavoro, ma l’individuo che è un mondo».

Prima dello spettacolo, ha commentato le recenti polemiche in merito al project financing del cimitero. «Non sarebbe meglio una public company? – ha suggerito. Invece di far guadagnare il privato, guadagnereste voi… invece di essere una spesa, il morto sarebbe una rendita».