Isernia, carabinieri si fingono portieri d’albergo e sventano una truffa

Credeva di riuscire a mettere a segno l’ennesima truffa ma ad attenderlo ha trovato i carabinieri che, ‘travestiti’ da dipendenti di un hotel, lo hanno smascherato e incastrato. Così è finito nei guai un 40enne originario della provincia di Roma con alle spalle una carriera da esperto del raggiro.

L’uomo si spacciava promotore finanziario di un istituto bancario e con questo stratagemma in passato è riuscito a incassare parecchi profitti. Stipulava contratti di mutuo e intascava fraudolentemente le spese di istruttoria delle pratiche. I Carabinieri della Stazione di Isernia lo tenevano sotto controllo da tempo e sono riusciti ad accertare almeno quattro vittime, tutte residenti nel territorio pentro. Il momento per incastrarlo si è presentato nelle scorse ore quando il 40enne finto promotore aveva fissato l’incontro con una quinta vittima in una nota struttura alberghiera della città.

La persona interessata, non convinta della proposta, ha allertato i Carabinieri per tentare di avere chiarimenti e certezze sull’identità del falso professionista. I militari hanno quindi pensato a una trappola utile a far cadere in fallo il truffatore. Si sono finti dipendenti dell’albergo, hanno aspettato che l’uomo si presentasse all’appuntamento con la vittima prescelta e mentre lui tentava di perpetrare l’ennesima truffa si sono qualificati.

Accompagnato in Caserma, il 40enne è stato oggetto di ulteriori accertamenti investigativi. I militari hanno verificato che nessun istituto bancario gli aveva affidato l’incarico di promotore finanziario e che nella sua valigetta c’erano già altri falsi contratti pronti per essere destinati a ignare vittime, tutte individuate in provincia di Isernia. In suo possesso sono stati rinvenuti anche un personal computer, sottoposto immediatamente a sequestro, che utilizzava per preparare i falsi documenti. Così dopo le formalità di rito, nei confronti del 40enne è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica di Isernia per il reato di truffa aggravata.

