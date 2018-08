Raid di furti nei negozi di Isernia, è partita la caccia ai malviventi

È partita la caccia ai malviventi responsabili del raid messo a segno nella notte tra giovedì e venerdì nei negozi di Isernia. Al lavoro gli agenti della Squadra Mobile e i Carabinieri per dare un volto e un nome agli autori dei furti ai danni di cinque esercizi commerciali di corso Garibaldi.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, i ladri avrebbero aspettato che per strada non ci fosse più nessuno. E una volta certi di poter agire indisturbati, lontani da occhi indiscreti grazie anche alla complicità del buio, hanno scassinato gli ingressi di cinque attività: tra queste la cartoleria ‘Universilandia, l’agenzia di viaggi Arcaro, il negozio di intimo ‘Martex’ e una pizzeria.

Una volta all’interno hanno cercato del denaro, ma stando a quanto si è appreso, avrebbero raggruzzolato ben poco, visto che i titolari avevano portato via quasi tutto l’incasso della giornata.

Poi sono fuggiti riuscendo, almeno per il momento, a far perdere le loro tracce. Brutta sorpesa ieri mattina per i proprietari delle attività commerciali del corso che, al momento di alzare le saracinesche dei loro negozi, si sono accorti di quel che era accaduto. Immediata la richiesta di intervento alle forze dell’ordine. Dell’accaduto è stata informata la Questura e il Comando provinciale dell’Arma. Sul posto si sono precipiati gli agenti della Mobile e i Carabinieri che hanno raccolto le testimonianze delle vittime ed eseguito i rilievi del caso, necessari per mettere insieme elementi utili per l’identificazione degli autori dei furti.

La notizia si è presto diffusa in città, generando indignazione nei bar come sui social. In molti hanno segnalato anche altri episodi analoghi che si starebbero verificati nelle scorse settimane. Per questo da più parti sono stati chiesti interventi da parte delle istituzioni. In molti sono tornati a chiedere l’attivazione di un sistema di videosorveglianza efficace, che possa fungere da deterrente e che al contempo possa essere utile agli investigatori per individuare e identificare i malviventi.