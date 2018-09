Botte da orbi alla Stazione di Isernia tra due extracomunitari, arrivano 118 e Polizia

Lite furibonda tra stranieri in Stazione e scatta l’intervento di ambulanza e Polizia. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio nel pieno centro di Isernia, in piazza della Repubblica appunto, davanti a diversi testimoni. Stando alle poche indiscrezioni trapelate, un extracomunitario di 19 anni, che qualcuno aveva notato aggirarsi in zona già da qualche giorno, avrebbe avuto un violento alterco con un connazionale. Il ragazzo pare sia arrivato in città da Foggia ed è stato visto, le notti scorse, dormire per strada. Nella circostanza di ieri sarebbe stato protagonista di una scazzotatta con l’altro straniero. Una parola di troppo per motivi sconosciuti e poi entrambi sono venuti alle mani. Il 19enne è quindi fuggito, temendo di essere fermato dalle forze dell’ordine. La sua corsa è terminata lungo via Berta dov’è stato bloccato dagli agenti della Squadra Volanti, giunti sul posto unitamente a un’ambulanza.

Il ragazzo aveva un taglio sul volto e i sanitari del 118 hanno predisposto le prime cure per poi provvedere al trasferimento in ospedale. Il giovane ha riportato solo qualche escoriazione e alcune lievi ferite ed è stato trattenuto in Pronto Soccorso per le cure e gli esami clinici di rito. Nel frattempo pare sia scattato il fermo da parte della Polizia, che ha avviato le procedure per l’identificazione e le indagini del caso.

VC