Isernia, aggredita nel centro storico: la Mobile va a caccia del colpevole

Un’aggressione in un luogo buio, una donna che chiede aiuto e i passanti che intervengono evitando il peggio. Questi alcuni elementi di una storia inquietante ancora tutta da chiarire su cui sta indagando la Squadra Mobile di Isernia. Gli accertamenti hanno preso il via in queste ore, a seguito della denuncia presentata ufficialmente ieri mattina dalla signora incappata in un malintenzionato sconosciuto e vittima di attacchi di panico.

Il fatto è stato reso noto attraverso i social network. Un amico della malcapitata ha pubblicato un messaggio su Facebook spiegando quello che era accaduto.

Secondo quanto riportato nel post, un immigrato si sarebbe avvicinato alla donna nella zona sottostante la rampa Mercato, quindi lungo via Occidentale. L’uomo quindi l’avrebbe aggredita, ma in quel momento lì vicino si trovavano alcune persone che non hanno esitato ad allontanarlo e a soccorrere la signora.

Impaurita e sotto shock, la donna si è recata all’ospedale Veneziale. Qui ha trascorso diverse ore in preda a un forte stato di ansia, fino a che i sanitari l’hanno visitata e tranquillizzata.

Intanto quanto successo ha iniziato a correre online, tramite il messaggio con cui l’amico plaudeva all’intervento dei passanti e sottolineava la necessità di istituire maggiori controlli lungo le strade, soprattutto di notte.

«Evito di fare il discorso sugli immigrati perché poteva essere attaccata da chiunque», ha aggiunto, concludendo con l’appello alle autorità competenti.

Ora bisognerà accertare la dinamica dei fatti e identificare lo straniero. In merito saranno fondamentali la ricostruzione fornita dalla vittima e le dichiarazioni delle persone che l’hanno soccorsa.

Intanto la Questura ha intensificato il monitoraggio delle principali strade cittadine, oltre che dei luoghi sensibili come villa comunale, stazione, terminal bus e parco della Rimembrenza.

Ma sono tante le zone da controllare e pochi gli uomini a disposizione, considerando che spesso anche dalle borgate arrivano richieste di una presenza maggiore delle Volanti.

VC