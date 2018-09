Aggressione alla stazione di Isernia, identificato il responsabile ma la vittima non denuncia

Emergono nuovi dettagli dopo l’aggressione subita da un isernino 61enne emigrato anni fa in Germania.

I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Isernia stanno concludendo le indagini sull’episodio avvenuto mercoledì pomeriggio nei pressi della Stazione Ferroviaria del capoluogo.

I militari hanno accertato che la vittima, padre di un ragazzo 36enne disabile, è stata picchiata a calci e pugni da un giovane del luogo che aveva parcheggiato in modo non corretto sul posto riservato agli invalidi. L’uomo, impossibilitato a caricare la carrozzina nel baule dell’auto, dopo aver notato che il veicolo accanto non riportava il contrassegno per i disabili ha preteso dal giovane isernino di mostrargli il relativo ticket. Dopo il diniego di quest’ultimo, il 61enne ha scattato delle fotografie alla macchina posteggiata di traverso e sugli stalli ‘gialli’ ed è stato allora che si è scatenata la violenza. I Carabinieri hanno accertato tale dinamica e identificato l’aggressore che, contrariamente a quanto riportato da alcune testimonianze, non è di etnia rom.

Una brutta storia che però non si concluderà con una querela di parte.

Il 61enne, infatti, nonostante abbia dovuto fare ricorso alle cure del Pronto Soccorso e rimediato una prognosi di otto giorni per le contusioni riportate, ha deciso di non sporgere denuncia.

Il suo gesto è stato motivato in un’intervista che ha rilasciato ieri a Teleregione e rappresenta un segnale che parla di pacificazione e collaborazione nel segno degli aiuti ai più deboli.

«Non ho intenzione di denunciare – ha dichiarato Giustino Di Pietrantonio -. Rivelando quello che mi è accaduto ho voluto solo puntare l’attenzione sulla necessità di essere di appoggio alle persone disabili. E bisogna farlo partendo dalle piccole cose, quindi dal rispetto dei parcheggi loro dedicati. Voglio evidenziare la gravità di quello che è accaduto proprio per fare in modo che cose del genere non accadano più e per fare sì che si rispetti chi ha delle difficoltà».

I militari del Norm, nell’ambito dei servizi giornalieri svolti nel centro abitato, eseguiranno mirati controlli diretti a verificare il rispetto delle disposizioni in materia, sanzionando i conducenti che nonostante non abbiano l’autorizzazione occupano i parcheggi dedicati alle personale disabili.

