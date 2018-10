Pugni a clienti e carabinieri in un bar di Isernia, romeno arrestato

Caos in un bar di Santa Maria del Molise dove una coppia di romeni ha prima aggredito un cliente e poi i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Isernia, intervenuti per placare gli animi.

Uno di loro è stato arrestato per aver sferrato un pugno in pieno petto a uno dei militari dell’Arma, mentre l’altro è stato denunciato dopo che aveva tentato la fuga.

A dare l’allarme è stata la titolare dell’attività commerciale quando ha visto i due stranieri colpire un uomo che si trovava nel locale. L’aggressione, scattata per futili motivi, ha creato il panico tra gli altri utenti da qui la chiamata immediata al 112 e al 118. Sul posto è giunta in pochi minuti un’ambulanza. I sanitari hanno prestato le prime cure al ferito, che nel frattempo era finito a terra sotto i colpi dei due romeni, e poi l’hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Isernia. Intanto uno degli aggressori, alla vista dei Carabinieri, si è dileguato facendo perdere temporaneamente le proprie tracce, ma nell’arco di poco tempo è stato identificato e denunciato in stato di libertà. L’altro, approfittando della confusione, ha reagito nei confronti di uno dei militari sferrandogli un pugno al torace. È stato quindi bloccato immediatamente e dichiarato in stato di arresto per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo è stato poi condotto in Caserma e, dopo le formalità di rito, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, trasferito nella propria abitazione dov’è in regime di arresti domiciliari. VC