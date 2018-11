Isernia, lite in un bar del centro: 82enne dà di matto e sferra un pugno a un indiano

Anziano di Isernia dà di matto e manda in ospedale un giovane indiano. L’episodio è avvenuto ieri mattina all’esterno di un noto bar di via XXIV maggio davanti a diversi testimoni e in un momento in cui quella zona era molto frequentata. Il vecchietto di 82 anni stava entrando nel bar quando ha iniziato a litigare con lo straniero per futili motivi. Al culmine della discussione lo ha aggredito, colpendolo con un pugno in pieno viso. Alcune persone presenti hanno allertato i soccorsi mentre un poliziotto di quartiere, che si trovava nei pressi dell’esercizio commerciale, è intervenuto prontamente per capire cosa stessa accadendo. L’agente ha ascoltato le testimonianze e successivamente, con l’ausilio dei colleghi della Volante, si è proceduto alla ricostruzione della dinamica del fatto. Intanto sul posto giungeva un’ambulanza. L’indiano è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove i sanitari del pronto soccorso gli hanno diagnosticato un trauma al volto. La posizione dell’82enne è al vaglio della Polizia.

VC