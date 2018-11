Portava a Isernia un chilo di marijuana: nigeriana arrestata

Un chilo di ‘erba’ destinato al mercato dello spaccio molisano è stato sequestrato dalla Polizia di Cassino. La droga era nello zaino di una giovane nigeriana ora rinchiusa nel carcere di Rebibbia. La ragazza è domiciliata a Isernia ed è stata fermata mentre si trovava sul treno che l’avrebbe condotta nel capoluogo pentro.

L’operazione messa in atto nelle scorse ore dagli agenti del Commissariato della città ciociara, diretto da Raffaele Mascia, ha permesso di stroncare l’arrivo di una grossa ‘partita’ di droga, destinata soprattutto agli assuntori della provincia pentra e che avrebbe fruttato alla donna-pusher ben 20mila euro.

Gli agenti del commissariato si trovavano alla Stazione di Cassino per uno dei controlli posti in essere al fine di contrastare lo smercio di sostanze con l’ausilio delle unità cinofile di Nettuno. Al momento dell’arrivo del convoglio proveniente dalla Capitale, la 22enne ha tentato inutilmente di darsi alla fuga, ma il cane antidroga ha fiutato il sospetto segnalandola agli operatori.

Si è proceduto quindi alla perquisizione e all’interno dello zaino in suo possesso è stato rinvenuto un chilogrammo di marijuana. Dopo le formalità di rito è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio e per la giovane straniera sono scattate le manette. Ora si trova in carcere a disposizoine dell’autorità giudiziaria.

VC