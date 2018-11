Isernia, dopo il maltempo il Comune abbatte 27 piante pericolose

Scongiurare possibili rischi per pedoni e automobilisti. Per questo a seguito di opportuni sopralluoghi il Comune di Isernia ha dato il via libera all’abbattimento di 27 alberi, ritenuti pericolanti. Un provvedimento che si è reso improcrastinabile, a seguito dell’ondata di maltempo che, qualche settimana, ha interessato il capoluogo. Gli interventi – si apprende da una recente determina del Terzo Settore – riguardano via Cicchetti, via Masaccio, viale Veneziale, villa comunale, via Dalla Chiesa, via XXIV Maggio, via Palatucci e via Amendola.

Il costo complessivo è di circa 6 mila euro e i lavori avranno inizio il prossimo 22 novembre, partendo da via Dalla Chiesa. Per questo, con apposita ordinanza, il dirigente del Settore Tecnico Cutone ha disposto l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 8 e fino al termine dei lavori (solo tratto alberato, ambo i lati). Garantire la percorribilità delle strade di collegamento con le frazioni. Questo l’obiettivo dei lavori, alcuni già iniziati e altri messi in cantiere, disposti dall’amministrazione comunale di Isernia.

E sempre a garanzia della sicurezza dei cittadini il Comune è impegnato per migliorare la viabilità, rivolgendo particolare attenzione alle strade di collegamento con le frazioni. L’ente ha appaltato i lavori, ma in ragione della limitata disponibilità economica, non è stato possibile soddisfare le esigenze di sicurezza di tutta la viabilità comunale. «Sulle strade comunali denominate Via Camicipietro e Via Paradiso, di accesso alle rispettive località – si legge in una recente determina del Settore Tecnico -, sono presenti situazioni che rappresentano un concreto pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica e privata incolumità dei passanti». Si è reso pertanto necessario acquistare barriere in stradali in acciaio zincato, proprio per eliminare le varie situazioni di pericolo. Infine, continuano gli interventi su via Tedeschi, a San Lazzaro. Per questo da qualche giorno, con apposita ordinanza, è stata disposta «l’istituzione del doppio senso di circolazione con limitazione della velocità a 30 Kmh, nel tratto di strada comunale di Via Tedeschi, tratto compreso tra l’Hotel Tequila e per un tratto di 50 metri sul tratto di strada successivo al il bivio per Colle Marini (direzione Salietto)».