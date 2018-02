Dalla Regione 750mila euro per il nuovo impianto polifunzionale di Riccia

Dalla Regione un finanziamento di 750mila euro per la riqualificazione di Colle della Macchia e la sua riconversione in un complesso sportivo multifunzionale. Ne dà notizia la sindaca Micaela Fanelli che annuncia: il progetto della “Collina del Benessere” ora diventerà realtà.

Il nuovo impianto offrirà spazi di attività sportiva destinati al gioco delle bocce e del tennistavolo, oltre ad un corpo di fabbrica che ospiterà al suo interno tutte le funzioni di servizio e supporto alla pratica dell’attività sportiva (spogliatoi, servizi igienici, locali tecnici, depositi, area bar ristoro).

Sarà inoltre realizzato anche un percorso vita attrezzato, destinato alla pratica di attività fisico-sportive, con finalità ludico-ricreative e di benessere fisico o di attività terapeutica o riabilitativa, a completamento dell’offerta turistica tematica relativa al progetto “Riccia: il Borgo del Benessere”.

«Ma prima di arrivare a questo importante risultato – spiega la sindaca – abbiamo dovuto valutare la fattibilità di un’opera pubblica ancora più sentita dai nostri cittadini, quella di una piscina comunale coperta, da sempre e da più parti richiesta. Meglio una piscina o un impianto sportivo polifunzionale? Per mesi ci siamo posti questa domanda, ben consapevoli dei desideri dei nostri cittadini, decisamente più favorevoli alla costruzione della prima».

Anziché illudere i cittadini con un’opera che forse non avrebbe mai visto la luce, l’amministrazione ha fatto una seria valutazione e preso la decisione più impopolare: intraprendere l’unica strada percorribile per non sprecare i finanziamenti ed evitare di costruire una cattedrale nel deserto.

«Abbiamo commissionato studi di fattibilità: per costruire la piscina – spiega Micaela Fanelli – non sarebbero stati sufficienti 3 milioni di euro. Ma soprattutto non abbiamo trovato un solo imprenditore disposto ad accollarsi la gestione. Perché, carte alla mano, non ci sarebbe un bacino d’utenza in grado di garantire nemmeno le spese ordinarie. E allora, esponendo pubblicamente i motivi, abbiamo scelto di puntare su un altro importante progetto, quello della riqualificazione di Colle della Macchia e sull’impianto sportivo polifunzionale, che come punta di diamante vedrà la realizzazione di un modernissimo campo di bocce. Anche questa una decisione assunta leggendo la realtà: a Riccia l’Associazione bocciofila conta diverse centinaia di iscritti, cui si aggiungono tanti altri praticanti di questa ed altre discipline sportive, che con il nuovo impianto potranno avere a disposizione spazi moderni e attrezzati, fruibili in ogni stagione ed in ogni età della vita, dai bambini agli anziani. È stato inoltre progettato per inserirsi e arricchire l’offerta del nostro Borgo del Benessere, il percorso che abbiamo deciso di intraprendere come comunità, esempio in tutta Italia di un paese a misura della terza età e del “turismo lento”, che crea lavoro per i giovani impegnati nell’assistenza e nell’accoglienza diffusa. Oggi – conclude la sindaca di Riccia – siamo felici per aver ottenuto questo importante finanziamento dalla Regione Molise, che premia i nostri sforzi e assicura più servizi ai cittadini. E con consapevolezza, capacità e coraggio affronteremo il futuro, nell’unico interesse dei territori e delle persone».