San Salvo, gratta e vince 2 milioni di euro

Un fortunato giocatore ha vinto 2 milioni di euro al Gratta e Vinci acquistato presso il Bar Punto Snai in Via San Rocco a San Salvo. Il numero vincitore sul tagliando della serie Miliardario è stato il 46. La notizia è stata confermata da una dipendente dell’attività. C’è grande curiosità in città circa l’identità del fortunato vincitore. Enorme il clamore social della notizia, sia nel Basso Abruzzo che nel Molise, visto che la località di San Salvo è frequentata da numerosi molisani. In tantissimi hanno invidiato e non poco la fortuna colossale avuto dall’anonimo ‘grattatore’.