Non più soli, nasce a Termoli il “Centro di aiuto alla famiglia”

In un momento di così ampia sofferenza sociale, dove i valori di un tempo trovano fatica a rimanere vivi, la diocesi di Termoli-Larino ha in serbo una risorsa. Domani, alle 10, nella sala dell’ex seminario vescovile di piazza Sant’Antonio a Termoli, sarà presentato il nuovo Centro di aiuto alla famiglia ‘Amoris Laetitia’ della Diocesi di Termoli–Larino. Alla conferenza prenderanno parte il vescovo, Gianfranco De Luca, il vicario generale, don Marcello Paradiso, il direttore del Centro, don Gianfranco Lalli e i rappresentanti dei gruppi di lavoro coinvolti nelle varie aree operative. Si tratta di una novità assoluta per il territorio, frutto di un’idea del vescovo De Luca condivisa con le equipe di religiosi, professionisti ed esperti che andranno a offrire numerosi servizi nei vari settori di competenza per essere vicini con azioni concrete alle famiglie in difficoltà. Sono diverse le aree di intervento che verranno presentate nel corso dell’incontro con i giornalisti: relazione di aiuto, medica, formazione, prevenzione ed educazione, legale ed etica. Il Centro di aiuto alla famiglia ‘Amoris Laetitia’ sarà aperto dal 15 gennaio 2018 tre giorni alla settimana: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. «Una Chiesa che si percepisce e vive come ‘ospedale da campo’ – afferma il vescovo Gianfranco De Luca – non può che scegliere, come stile e come azione, se non quello della prossimità così ben interpretato dal Divino Samaritano. Egli si curva sull’uomo ferito e aggredito, ne lenisce le ferite con l’olio della consolazione e il vino della gioia e se ne fa carico pienamente e totalmente, pagando di persona investendo quanto ha a disposizione. È questa consapevolezza che, negli anni trascorsi, ci ha portato a investire le poche risorse umane e materiali a disposizione, per interventi di ‘pronto soccorso’ nel campo dell’educazione delle giovani generazioni e del sostegno alla genitorialità. Il Signore ci ha accompagnato e ha fatto maturare le situazioni e le persone che si sono coinvolte con passione e professionalità in questo servizio sono aumentate di numero e cresciute nella preparazione. Così siamo arrivati a realizzare un Sogno: quello di costituire un vero e proprio Centro di Aiuto alla Famiglia. La persona nella sua totalità e nella propria identità culturale, le relazioni coniugali e familiari, sono un bene troppo prezioso per l’umanità, per non prendersene cura: è quanto desidera realizzare questo Centro attraverso uno stile di alleanza e vicinanza, che pur ubicato nella città di Termoli, vuole essere presente e operare sull’intero territorio del Basso Molise».