Termoli, cede il “Viale della Guardia Costiera” al porto

Non bastassero i guai causati dai bassi fondali, per cui urge da un quindicennio il dragaggio, anche la strada cede e impedisce di raggiungere l’imbarcadero secondo la via canonica, quella che fa il giro rispetto al parcheggio e al molo dei pescherecci. Improvvisa modifica della viabilità nel bacino portuale. E’ stata chiusa due giorni fa al traffico la strada che perimetra lo scalo marittimo e che permette di raggiungere direttamente l’imbarco delle Isole Tremiti. L’ordinanza è stata firmata dal comandante del porto Sirio Faè. La pavimentazione stradale ha mostrato evidenti segni di cedimento che hanno costretto appunto a questo intervento… Tecnici al lavoro per capirne le cause e soprattutto escogitare i rimedi. A disciplinare la vicenda l’ordinanza emessa il 18 gennaio, visto il rapporto di servizio redatto dal personale dipendente della Capitaneria di Porto, dal quale si prende atto che sulla banchina del molo Nord-Est in prossimità dell’isola ecologica ivi esistente si è riscontrato uno sgrottamento della banchina con parziale cedimento del manto stradale. E’ stato ritenuto necessario interdire l’area interessata, allo scopo di poter permettere gli opportuni accertamenti e verifiche ed il successivo ripristino del tratto di banchina interessato dallo sgrottamento; oltre che necessario salvaguardare la pubblica incolumità e permettere il regolare svolgimento delle attività portuali. Interessato il tratto di “Viale della Guardia Costiera”, che costeggia il muro paraonde della banchina del molo Nord-Est, nel punto di intersezione con il molo Sud-Est. Fino al completo ripristino, l’area demaniale marittima del molo Nord-Est del porto di Termoli, a partire dall’ingresso dell’autoparcheggio del porto e fino all’area di sosta del molo Sud-Est, cosi come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico di cui all’articolo 2, è interdetta al transito ed alla sosta sia essa pedonale che veicolare come indicato nell’apposita segnaletica stradale provvisoria. La Regione Molise avrà cura di disporre un intervento tecnico teso a segnalare in modo idoneo l’interdizione e la viabilità provvisoria. L’accesso alle banchine dei moli Sud-Est e Nord-Est, per il tempo necessario al ripristino della viabilità ordinaria, dovrà avvenire percorrendo il tratto di strada del secondo braccio del molo Nord del porto di Termoli ed, in considerazione del fatto che l’area percorribile interessa aree operative di banchine portuali, l’accesso alla suddetta strada è consentito solo agli operatori muniti di valido permesso di sosta in porto, rilasciato dalla Capitaneria di porto di Termoli, agli autoveicoli che devono imbarcare per raggiungere le Isole Tremiti ed ai veicoli commerciali destinati alla fornitura di merci alle attività presenti sul molo Nord-Est e Sud-Est del porto di Termoli. Tutti i veicoli dovranno procedere a velocità non superiore a 20 Km/h, mantenersi ad una distanza non inferiore a 3 metri dal ciglio banchina e rispettare la segnaletica stradale presente. E’ severamente vietata la sosta lungo tutto il suddetto secondo braccio del molo Nord e deve essere garantito sempre il libero passaggio ai mezzi di soccorso. Eventuali veicoli in sosta saranno rimossi ex art. 159 Codice della strada. L’isola ecologica, ricompresa nell’area demaniale oggetto di interdizione, per il tempo necessario al ripristino della viabilità ordinaria, sarà temporaneamente sostituita da altra isola ecologica debitamente predisposta sita nei pressi della banchina di riva del porto di Termoli. I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa applicabile e saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza del mancato rispetto delle norme del presente atto.