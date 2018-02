Pesca, associazioni di categoria pronte a mollare gli ormeggi

Dopo l’annuncio dello stato di agitazione proclamato dal settore ittico, «Una reazione tempestiva allo stato di agitazione del settore che proprio ieri avevamo proclamato. Seguiremo con attenzione la reale applicazione della soluzione annunciata dai dicasteri delle Politiche Agricole e del Lavoro per assicurare continuità al regime contributivo per la pesca, anche con l’intervento presso le istituzioni europee per mettere a regime la misura».

Così l’Alleanza Cooperative pesca commenta l’annuncio fatto dai ministeri delle Politiche Agricole e del Lavoro circa l’imminente emanazione di una circolare che, tenendo conto che la legge di bilancio 2018 fissa lo sgravio contributivo al 45,07%, chiarisce le modalità per l’applicazione della misura. Intanto, già responsabile dem per la Pesca e l’acquacoltura scende in campo l’onorevole Laura Venittelli. «Occorre assolutamente garantire la continuità degli sgravi contributivi al comparto della pesca e il provvedimento deve essere varato prima che scada il termine del 16 febbraio per il pagamento delle prestazioni previdenziali.

In una legislatura intera abbiamo profuso il massimo sforzo per recuperare quel gap che il settore ittico aveva nei confronti di altri segmenti dell’economia nazionale e non possiamo ora vanificare quanto di buono fatto in precedenza cessando una misura che serve per consolidare la redditività e la remunerazione degli operatori e delle imprese di pesca». Interviene così l’onorevole dem Laura Venittelli sulla vicenda che ha determinato lo stato di agitazione del mondo della pesca. «Mi impegnerò personalmente in queste ore a rivolgere un ulteriore appello ai Ministri delle Politiche agricole e del Lavoro, anche se come hanno ribadito le organizzazioni sindacali, sia dall’Esecutivo di Palazzo Chigi che dai due dicasteri sono stati già ventilate apertura di dialogo utili alla risoluzione della vertenza. Siamo fiduciosi che anche in questa occasione il Governo sarà al fianco della pesca».