Cadavere sulla spiaggia di Termoli, la Procura disporrà l’autopsia sulla salma della 55enne

Sarà nominato oggi dalla Procura di Larino il medico legale dell’istituto di Foggia che eseguirà l’autopsia sul corpo senza vita della 55enne Anna Maria Tabellione, la donna scomparsa la scorsa settimana nel pescarese e ritrovata senza vita, restituita dal mare, sulla spiaggia di Termoli. C’è un fascicolo aperto contro ignoti per il ritrovamento del suo cadavere. La Tabellione era scomparsa da Musellaro di Bolognano all’alba di venerdì 9 febbraio. La Polizia di Termoli è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto ed in particolare le ultime ore della donna prima della sua scomparsa. L’auto con la quale si è allontanata da casa la Tabellione non è stata ancora trovata, era una Renault Clio e stessa sorte anche la borsa col cellulare. Intanto il dirigente del Commissariato Vincenzo Sullo che procede con l’inchiesta sottolinea: «in questo momento tutte le ipotesi sono aperte». Anche se la pista maggiormente seguita è quella dell’allontanamento volontario e del suicidio. Il Procuratore capo di Larino Antonio La Rana conferma l’apertura di un fascicolo contro ignoti. «Non è ancora stata fissata la data dell’autopsia in quanto dobbiamo tenere conto del lavoro condotto a Pescara sulla scomparsa della donna – ha spiegato il capo degli inquirenti frentano». Sono due le Procure al lavoro sulla scomparsa, la morte e il rinvenimento della salma. Il riconoscimento ufficiale avvenuto nella serata di martedì a opera dei suoi familiari, affranti dal dolore per una vicenda così drammatica, ha chiuso una parte del giallo, del mistero e buio fitto che era calato sulla vita di Anna Maria, dalle 4.30 del 9 febbraio scorso non se ne avevano più notizie. Ma ora si pare il quadro investigativo più profondo, quello che deve scoprire le cause della morte, che potrebbe essere sopraggiunta in terra abruzzese e poi scoprire il perché il suo corpo è finito in mare e con le forti correnti degli ultimi giorni, causate dalle burrasche che si sono susseguite, è stata riportata a terra proprio tra i lidi Lampara e Stella Marina. Attualmente, dopo il rito del riconoscimento e l’ispezione cadaverica esterna, l’autorità giudiziaria ha sequestrato la salma e ora il corpo senza vita della 55enne si trova nella cella frigorifera dell’ospedale San Timoteo di Termoli, in attesa che venga disposta l’autopsia. La signora era scomparsa dalla frazione Musellaro di Bolognano. Sposata e madre di due figli, aveva fatto perdere le sue tracce venerdì 9 febbraio, quando alle 4.30 del mattino si è allontanata da casa a bordo della sua auto, una Renault Clio, vecchio modello, di colore rosso. La trasmissione televisiva di Raitre “Chi l’ha visto” si è occupata del caso anche nella puntata di ieri sera.