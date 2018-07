Disposta l’autopsia sulla salma del 21enne di Guglionesi morto in sella alla moto

Il Pm della Procura di Larino, titolare del fascicolo sulla morte del 21enne Donato Campofredano, ha disposto l’autopsia sul cadavere del centauro di Guglionesi, rimasto vittima di una uscita di strada sabato intorno all’ora di pranzo sulla statale 16, poco dopo il semaforo di Petacciato scalo. La moto condotta dal ragazzo è schizzata via dopo aver urtato una macchina per schiantarsi contro un camper. L’esame autoptico, di cui deve essere ancora formalizzato l’incarico al medico legale dell’istituto di Foggia, potrebbe avvenire non prima di giovedì o venerdì. Intanto, dopo la decisione di proclamare il lutto cittadino, il sindaco di Guglionesi Mario Bellotti ha rivolto un pensiero ai cari di Donato. «L’intera comunità si stringe intorno alla famiglia di Donato – dichiara Bellotti – che ha subito un dolore che non ha parole per essere descritto. Però lo strazio di questo momento non ci esime dal porci una domanda che ci angoscia: come comunità, potevamo fare di più per evitare che ciò accadesse, cosa possiamo fare affinché simili tragedie non accadono in futuro?»