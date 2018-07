Termoli, cinque persone tratte in salvo da 4 bagnini sul litorale Nord

Hanno salvato cinque persone, tra cui 3 ragazzi, i 4 bagnini che gestiscono il salvamento dal lido Medusa alla Lampara, nel tratto di spiaggia che costeggia anche Lido delle Sirene e Stella Marina. Un mare poco consigliabile per avventurarsi a nuoto, quello che si presentava ieri, col vento che alimenta il moto ondoso, per cinque bagnanti, però, c’è forse l’entusiasmo di sfidare le onde. Due padri e 3 figli se la sono vista davvero brutta intorno alle 10.30, nel tratto di mare compreso tra la Lampara e il Lido delle Sirene. Vedendo i cinque turisti in difficoltà, una delle bagnine che coprono il litorale in convenzione con la società nazionale di salvamento di Pescara “La Compagnia del mare”, Veronica, si è accorta dell’impaccio e del pericolo, gettandosi in acqua, seguita dai suoi colleghi Vincenzo, Mario e Alessandro, che coprono insieme la porzione di spiaggia dal Medusa alla Lampara. Gli assistenti bagnanti hanno subito messo a mare un pattino, raggiungendo il gruppetto che stava per essere risucchiato verso le scogliere dalla corrente. Salvataggio provetto, quello compiuto dai 4 eroi del giorno, che hanno evitato ulteriori pericoli ai malcapitati, che si sono avventurati a fare un bagno ad alto rischio.