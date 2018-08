Megusta! Nasce il primo chalet del Molise in riva al mare

Taglio del nastro ieri sera al Megusta. Una struttura che rende più bello il litorale Nord di Termoli. L’idea e il nome ce la illustra il deus ex machina Daniele Di Gennaro. «Megusta, perché me gusta la location, perché è bella, che già dal nome dice tutto. E’ un terrazzamento che guarda il mare dal basso. Con un servizio quasi h24, per colazioni e cocktail. La struttura ci impegnerà molto, aperitivi pranzati e cenati. Happy hour, compleanni, drink. Anche ristorazione leggera». Il principe del kebab diventa re, re della mia famiglia, al di là delle qualità imprenditoriali che ci sono e le idee vincenti. Adesso è tutto bello, i cittadini e i turisti trovano questo fiore all’occhiello. C’era il viadotto su questo terreno e dopo l’abbattimento è caduto in degrado. Il sacrificio più grande è stato riqualificarlo e smaltire tutto quello che abbiamo tolto, ma è anche la nostra più grande soddisfazione». La location è pubblica, anche dove sono allestiti e lo saranno ancora di più giochi e arredi per bambini. Nessuno avrà l’obbligo di consumare per godersi lo spazio verde attrezzato, anche se difficilmente si rinuncerà a farsi attrarre dalle leccornie del Megusta. Ci sarà anche musica dal vivo, ma soft. «Vogliamo accogliere le famiglie», ci dice Daniele Di Gennaro. Insomma, è sbocciato un fiore sul lungomare Nord di Termoli, che vivrà 365 giorni all’anno, per dimostrare che il lungomare Nord può vivere e far divertire. Ieri sera l’inaugurazione dello spazio da 2.500 metri quadrati. E’ il primo chalet del Molise con vista mare. Il Megusta, che si presenta come un modernissimo chiosco bar circondato dal verde del prato e delle palme, è a pochi metri dalla spiaggia e va a integrare l’offerta turistica del litorale molisano in un’ottica attuale e competitiva. Un’attività commerciale, dunque, che oltre a creare occupazione giovanile saprà soddisfare turisti e residenti nelle varie fasi della giornata. Colazioni, pranzo veloce, paninoteca, aperitivi e serate a tema saranno le proposte di questa affascinante location che oltre a esibizioni di musicisti emergenti ha in fase di programmazione anche iniziative a sfondo culturale e sociale. Un luogo ideale, dunque, non solo per trascorrere il tempo libero e intrattenersi con gli amici ma anche per festeggiare egregiamente date importanti della propria vita o rallegrarsi in ricchi e simpatici happy hour.